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Extensa ficha criminal

Preso 'Boca de Lata', traficante da lista dos 10 mais procurados do ES

Wagner Antônio de Jesus Santos estava foragido desde dezembro de 2016, quando escapou da Casa de Custódia de Vila Velha, onde cumpria sentenças de condenação por assassinato e duas por tráfico de drogas

Publicado em 

07 fev 2019 às 20:33

Publicado em 07 de Fevereiro de 2019 às 20:33

Wagner Antônio de Jesus Santos foi preso Crédito: Divulgação | PC
Condenado por três crimes, integrante da lista dos 10 criminosos mais procurados do Estado, foragido de uma penitenciária e com dois mandados de prisão por homicídio em aberto, finalmente, o traficante Wagner Antônio de Jesus Santos, o "Boca de Lata", 31 anos, voltou para a cadeia. Ele foi preso na manhã desta quinta-feira (7), em Vista da Serra I, na Serra.
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Apesar de velho conhecido da polícia, Wagner estava foragido desde dezembro de 2016, quando escapou da Casa de Custódia de Vila Velha, onde cumpria sentenças de condenação por assassinato e duas por tráfico de drogas.
Desde então, ele voltou a chefiar uma facção de traficantes que atua no bairro Feu Rosa, na Serra, e vinha mantendo a organização, mesmo escondido em outro bairro.
Foi a equipe da
Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP)
de Serra que colocou ele de volta ao presídio. Wagner passou a ser investigado ao matar duas pessoas em fevereiro de 2017, dois meses depois da fuga, durante a paralisação da
Greve da Polícia Militar no Estado
.
“O alvo dele era um rival que estava em frente a um bar. Porém, outras duas pessoas que não tinham nada a ver com a situação foram baleadas, uma delas vindo a morrer”, explicou o delegado Rodrigo Sandi Mori, titular da DHPP Serra.
A intenção de Wagner era matar Willians das Virgens Félix, e conseguiu. Mas também baleou Amaraí Gonçalves Nunes, 41 anos, que tinha ido ao bar comprar refrigerante para a esposa. Um outro rapaz, que conversava no local, também foi baleado e sobreviveu.
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“Além disso, ele também possui mandando de prisão por ter mandando matar outra pessoa e é investigado em mais dois casos de homicídios. Todos os registros em Feu Rosa, região onde ele mantinha o tráfico de drogas”, observou o delegado.
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Wagner estava sendo monitorado havia oito meses pela DHPP Serra. “Ele mudava de casa constantemente para evitar ser preso. Por isso mesmo, era um dos principais focos da delegacia deter este indivíduo”, explicou Sandi Mori. Na casa onde ele foi preso, os policiais apreenderam uma pistola calibre 380 com 26 munições intactas. A arma foi encaminhada para exames de comparação balística. Já Wagner foi levada para o Centro de Triagem de Viana.
Na casa onde ele foi preso, os policiais apreenderam uma pistola calibre 380 com 26 munições intactas. Crédito: Divulgação | Polícia Civil
 

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