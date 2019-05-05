Portuário é preso por abusar da neta de 7 anos de ex-companheira

Um portuário, de 58 anos, foi preso em Vila Velha após passar a mão nas partes íntimas de uma criança de 7 anos, que é neta de uma ex-companheira. A menina estava assistindo televisão quando foi abusada sexualmente pelo suspeito. O crime ocorreu na Serra.
De acordo com titular da Delegacia Especializada de Proteção a Criança e ao Adolescente (DPCA), Diego Aleluia, a avó da criança presenciou todo fato. "A vítima estava assistindo televisão na sala da residência, quando o suspeito colocou as mãos em sua genitália por dentro do short. A situação foi vista pela avó da criança, através de uma janela da cozinha, que tem uma visão para a sala, onde inclusive ela visualizou o ex-companheiro com ereção ao realizar o ato", contou.
O delegado disse ainda que a criança chegou a ser submetida a exames. “A criança realizou exames no Departamento Médico Legal (DML), porém deu negativo para conjunção carnal, por conta do suspeito ter passado as mãos nas partes íntimas da criança”, afirmou.
O homem foi detido e encaminhado à delegacia, onde foi autuado pelo crime de estupro de vulnerável. Ele foi transferido ao Centro de Triagem de Viana.