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Serra

Portuário é preso por abusar da neta de 7 anos de ex-companheira

A menina estava assistindo televisão quando foi abusada sexualmente pelo suspeito
Jose Ricardo Medeiros

Jose Ricardo Medeiros

Publicado em 

05 mai 2019 às 15:27

Publicado em 05 de Maio de 2019 às 15:27

Equipe da DPCA prendeu suspeito em Vila Velha Crédito: Divulgação | PC
Um portuário, de 58 anos, foi preso em Vila Velha após passar a mão nas partes íntimas de uma criança de 7 anos, que é neta de uma ex-companheira. A menina estava assistindo televisão quando foi abusada sexualmente pelo suspeito. O crime ocorreu na Serra.
De acordo com titular da Delegacia Especializada de Proteção a Criança e ao Adolescente (DPCA), Diego Aleluia, a avó da criança presenciou todo fato. "A vítima estava assistindo televisão na sala da residência, quando o suspeito colocou as mãos em sua genitália por dentro do short. A situação foi vista pela avó da criança, através de uma janela da cozinha, que tem uma visão para a sala, onde inclusive ela visualizou o ex-companheiro com ereção ao realizar o ato", contou.
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O delegado disse ainda que a criança chegou a ser submetida a exames. “A criança realizou exames no Departamento Médico Legal (DML), porém deu negativo para conjunção carnal, por conta do suspeito ter passado as mãos nas partes íntimas da criança”, afirmou.
O homem foi detido e encaminhado à delegacia, onde foi autuado pelo crime de estupro de vulnerável. Ele foi transferido ao Centro de Triagem de Viana.
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