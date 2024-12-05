Ponto a ponto do que motivou emboscada e execução de jovem na Serra

(confira acima). Cada um deles tinha um motivo diferente para matar o jovem. O trio, então, combinou uma emboscada que acabou no assassinato. Todos eles foram presos. Na madrugada do dia 9 de junho deste ano, vários tiros ecoaram em um beco do bairro Barcelona, na Serra : era a execução de Victor Augusto Ferreira, de 20 anos . Três suspeitos participaram do crime, que foi flagrado por uma câmera de segurança. Cada um deles tinha um motivo diferente para matar o jovem. O trio, então, combinou uma emboscada que acabou no assassinato. Todos eles foram presos.

Os três já tinham passagens pela cadeia. Um deles, inclusive, tinha ficado nove anos preso e havia recebido alvará de soltura seis dias antes de matar Victor. Confira, abaixo, a motivação de cada um:

Alex da Silva Belchior: segundo as investigações, Alex queria vingar a morte do irmão, ocorrida em 24 de junho de 2022 no bairro Barcelona. Na ocasião, a vítima estava ao lado de Caio, e Alex acreditava que Victor poderia ter reagido e impedido a morte do irmão.

segundo as investigações, Alex queria vingar a morte do irmão, ocorrida em 24 de junho de 2022 no bairro Barcelona. Na ocasião, a vítima estava ao lado de Caio, e Alex acreditava que Victor poderia ter reagido e impedido a morte do irmão. Gabriel Richard Cardoso Galvão: Gabriel acreditava que a vítima teria entregado ele para a polícia em agosto de 2023, data da penúltima prisão de Gabriel.

Gabriel acreditava que a vítima teria entregado ele para a polícia em agosto de 2023, data da penúltima prisão de Gabriel. Walker de Oliveira Ribeiro Júnior: a vítima traficava para o Walker, e ele passou a desconfiar que Victor estava passando informações do tráfico que ele gerenciava na praça do bairro Barcelona para traficantes rivais.

A emboscada

Conforme o delegado Rodrigo Sandi Mori, chefe da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) da Serra, horas antes do crime Victor foi atraído até a casa de Gabriel, e lá permaneceu algumas horas bebendo.

"Por volta das 4h da manhã, Alex, Walker e Gabriel chegam na residência e chamam a vítima para conversar em um beco situado próximo à casa. Minutos após conversarem, Alex saca um revólver e praticamente à queima-roupa começa a efetuar disparos na direção do Victor. Um atingiu a parte lateral da testa e o outro o queixo. Com a vítima já caída ao chão, o Walker efetua mais alguns disparos na direção da vítima, um deles atingiu o braço da vítima", detalhou o delegado.

Alex da Silva Belchior, Gabriel Richard Cardoso Galvão, e Walker de Oliveira Ribeiro Júnior: presos prela execução de Victor Augusto Ferreira Crédito: Divulgação | Polícia Civil

Depois do crime, os três fugiram. "A vítima conhecia o Gabriel, traficava para o Walker e não esperava que seria morto naquela ocasião. É possível observar nas imagens que ele caminha tranquilamente, conversando com os executores, e do nada o Alex saca uma arma e começa a atirar no Victor. Foi uma emboscada armada para a vítima", destacou Sandi Mori.

Reincidência no crime

Os três já haviam sido presos por crimes anteriores. Segundo o delegado, Alex deu entrada no sistema penitenciário em 16 de outubro de 2015, quando tinha 18 anos. Ele permaneceu quase nove anos preso por tráfico, associação ao tráfico e tentativa de homicídio, depois recebeu alvará no dia 3 de junho deste ano.

Walker tem condenação por tráfico e roubo e saiu do sistema prisional em agosto de 2022. Já Gabriel tinha passagens por receptação, roubo, tráfico e associação ao tráfico e tinha saído do presídio um mês antes.

Prisões

Os três foram presos em uma operação no dia 16 de outubro deste ano. Eles foram indiciados por homicídio qualificado por motivo torpe, impossibilidade de defesa da vítima. Walker também foi autuado em flagrante por posse ilegal de arma de fogo, já que na residência dele foi encontrada uma das armas do crime.