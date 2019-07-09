Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Alvorada

Policial reage a assalto e prende ladrão em Vila Velha

De acordo com o policial, ele tinha acabado de sair de casa, para caminhar com o cachorro, por volta das 18h30, quando percebeu a presença dos criminosos

Publicado em 

09 jul 2019 às 00:26

Publicado em 09 de Julho de 2019 às 00:26

Ocorrência foi registrada na Delegacia Regional de Vila Velha Crédito: Fernando Madeira
Um policial civil, de 45 anos, sacou a arma e conseguiu impedir que dois assaltantes levassem seu carro, no início da noite desta segunda-feira (8), no bairro Alvorada, Vila Velha. Um suspeito acabou preso. 
De acordo com o policial, ele tinha acabado de sair de casa, para caminhar com o cachorro, por volta das 18h30, quando percebeu a presença dos criminosos. “Eu tinha acabado de sair da minha casa e caminhava com meu cachorro. Meu carro estava na porta da residência. Eles passaram olhando e eu olhei de volta. Um deles me desejou boa noite e quando chegaram na esquina, deram a volta. Percebi que estavam voltando para me assaltar”, relatou.
O policial destacou que ficou perto da roda traseira do veículo, um Ford Ka, para se proteger. “Não tinha como eu entrar em casa e também não dava tempo de entrar no carro e sair. Eu fui para lá e fiquei observando qual seria a reação deles. Um dos bandidos colocou a mão na cintura e gritou ‘perdeu, perdeu’. Foi nesse momento que eu saquei minha arma em direção a eles”.
O suspeito, que estava com uma arma falsa , foi identificado como sendo Matheus Oliveira dos Santos, 19 anos. Ele foi detido, mas o comparsa dele conseguiu fugir. “Quando saquei a arma e dei voz de prisão, ele deitou no chão. O outro correu”, contou o policial civil.
“QUASE ATIREI”
Segundo o policial, atirar contra o suspeito não estava fora de questão. Ele só não fez o disparo porque o suspeito ficou com a mão na cintura. “Se ele aponta a arma para mim, não iria esperar atirar para revidar. Se o bandido apontou, a polícia já pode atirar. Mas como ele ficou com a mão na cintura e obedeceu a voz de prisão, eu só o detive até a chegada da Guarda Municipal”, esclareceu.
PASSAGEM POR HOMICÍDIO
De acordo com a Guarda Municipal de Vila Velha, o suspeito detido já tem passagens pela polícia por homicídio, ainda na adolescência, e por roubo. A ocorrência foi encaminhada à 2ª Delegacia Regional de Vila Velha.
A Polícia Civil informou que Matheus foi autuado em flagrante pelo crime de roubo qualificado e será encaminhado para o Centro se Triagem de Viana.
 

Tópicos Relacionados

Assalto crime Polícia Civil Vila Velha
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
5 chás que ajudam a aliviar cólicas e desconfortos menstruais
Imagem de destaque
Maxiane e Jonas chamam atenção em comercial com apelidos dados no BBB 26
CBN Vitória - Juliana Morgado
CBN Vitória ao vivo: confira as principais notícia do ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados