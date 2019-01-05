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Após acidente

Policial Militar reage a assalto e atira em bandidos na Serra

Os dois criminosos estavam em uma moto que estava com uma fita cobrindo os números e letras da placa

Publicado em 

05 jan 2019 às 14:57

Publicado em 05 de Janeiro de 2019 às 14:57

Um policial militar da Serra reagiu a um assalto e atirou contra dois criminosos em uma moto, na Rodovia Norte Sul, próximo a um supermercado de Jardim Limoeiro. Os bandidos se envolveram em um acidente momentos antes e quando o policial foi tentar ajudar, acabou abordado por eles.
Policial Militar reage a assalto e atira em bandidos na Serra
Segundo a Polícia Militar, o policial passava pelo local quando presenciou o acidente de trânsito. Um motorista, que dirigia um veículo Siena, acabou saindo do local sem prestar socorro e o PM se aproximou para saber o que tinha acontecido e socorrer os envolvidos. Os dois criminosos estavam em uma moto que estava com uma fita cobrindo os números e letras da placa. O policial então ligou para o 190.
Nesse momento, um dos criminosos, Bruno Pascolar de Souza, de 23 anos, tentou ligar a moto para fugir do local, enquanto o PM ainda falava com o Ciodes. Ele então deixou a moto e anunciou um assalto contra o policial, que segundo a Polícia Militar, efetuou um disparo contra a perna direita de Bruno.
Bruno e o comparsa, Gabriel Passos, de 30 anos, foram levados pelo Samu para o Hospital Jayme Santos Neves, na Serra. Além do ferimento por causa do tiro em Bruno, os dois estavam com escoriações devido ao acidente. Eles receberam alta e foram encaminhados para para a 3ª Delegacia Regional da Serra. Três celulares estavam com eles.
A moto que estava em posse dos criminosos, uma Honda CG branca, tinha restrição de furto e roubo. Na delegacia, uma vítima de um assalto de Bruno e Gabriel relatou a situação. Posteriormente, os dois confessaram que os aparelhos que estavam com eles eram fruto de assaltos, assim como a moto.

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