Um policial militar da Serra reagiu a um assalto e atirou contra dois criminosos em uma moto, na Rodovia Norte Sul, próximo a um supermercado de Jardim Limoeiro. Os bandidos se envolveram em um acidente momentos antes e quando o policial foi tentar ajudar, acabou abordado por eles.

Your browser does not support the audio element. Policial Militar reage a assalto e atira em bandidos na Serra

Segundo a Polícia Militar, o policial passava pelo local quando presenciou o acidente de trânsito. Um motorista, que dirigia um veículo Siena, acabou saindo do local sem prestar socorro e o PM se aproximou para saber o que tinha acontecido e socorrer os envolvidos. Os dois criminosos estavam em uma moto que estava com uma fita cobrindo os números e letras da placa. O policial então ligou para o 190.

Nesse momento, um dos criminosos, Bruno Pascolar de Souza, de 23 anos, tentou ligar a moto para fugir do local, enquanto o PM ainda falava com o Ciodes. Ele então deixou a moto e anunciou um assalto contra o policial, que segundo a Polícia Militar, efetuou um disparo contra a perna direita de Bruno.

Bruno e o comparsa, Gabriel Passos, de 30 anos, foram levados pelo Samu para o Hospital Jayme Santos Neves, na Serra. Além do ferimento por causa do tiro em Bruno, os dois estavam com escoriações devido ao acidente. Eles receberam alta e foram encaminhados para para a 3ª Delegacia Regional da Serra. Três celulares estavam com eles.