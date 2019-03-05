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Santos Dumont

Policial militar e assaltante trocam tiros em Vila Velha

O militar avistou um homem de bicicleta tentando assaltar uma mulher próximo a praça do bairro Santos Dumont, dando voz de prisão a ele

Publicado em 04 de Março de 2019 às 21:47

Raquel Lopes

Raquel Lopes

Publicado em 

04 mar 2019 às 21:47
Um aluno sargento trocou tiros com um bandido após perceber que ele estava tentando realizar um assalto. O caso ocorreu nesta segunda-feira (4), por volta das 13h30, no bairro Santos Dumont, em Vila Velha.
Segundo informações da Polícia Militar, o aluno sargento, que estava com o braço engessado e de licença médica, avistou um homem de bicicleta tentando assaltar uma mulher num ponto de ônibus próximo a praça do bairro Santos Dumont, dando voz de prisão a ele.
O bandido reagiu e atirou em sua direção. O militar reagiu e houve troca de tiros entre os dois. No entanto, ninguém se feriu. A mulher que seria assaltada e o bandido conseguiram fugir.
Policiais militares fizeram buscas na região, mas não encontraram o suspeito. O caso foi registrado pela Delegacia Online (Deon), pelo policial. A ocorrência foi entregue na Delegacia Regional do município.

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