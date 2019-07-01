Um policial militar foi socorrido e levado para um hospital particular de Linhares, no Norte do Estado, após ser agredido com uma paulada na cabeça. O crime foi registrado como tentativa de homicídio e aconteceu na madrugada desta segunda-feira (1º), em uma Cabana que fica na comunidade de Chapadão do XV, na Zona Rural da cidade.
Segundo o boletim de ocorrência registrado por volta das 0h33, o militar foi tentar separar uma briga quando foi atingido e na sequência agredido pelos envolvidos.
A Polícia Militar foi acionada e esteve no local. O PM agredido foi socorrido por populares e encaminhado para um hospital particular de Linhares. Nós tentamos, mas não conseguimos saber o estado de saúde do militar.
Policial Militar é agredido a pauladas ao tentar separar briga em Linhares
Questionada, a Polícia Civil disse que a ocorrência está em andamento na Delegacia Regional de Linhares e que três suspeitos já foram detidos, mas somente após a finalização da ocorrência será possível informar as autuações.