Policial estava com a família quando foi abordado por bandido na Serra

O policial da Polícia Rodoviária Federal (PRF), de 43 anos, que reagiu a um assalto e matou um bandido na manhã desta terça-feira (27) chegava de carro com a família na casa da sogra quando foi abordado pelo criminoso.
A vítima estava em seu Ford Ka, de cor branca, com a mãe, a mulher e o filho de 4 anos. O policial contou aos demais agentes que atendem a ocorrência que o criminoso se aproximou do veículo depois que sua mulher desceu do carro e entrou na casa onde a mãe dela mora.
Ao perceber que a mulher saiu do Ford Ka, o criminoso anunciou o assalto e apontou a arma na direção das vítimas. A criança e avó estavam no banco de trás. O policial então reagiu ao assalto e atirou no assaltante.
O bandido revidou, não acertou ninguém, mas acabou ferido. Na fuga, correu por cerca de 100 metros até cair no meio da rua. Ele não resistiu aos ferimentos e morreu no local.
O caso está sendo registrado pela Polícia Civil. Agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) também acompanham a ocorrência.
O QUE DIZ A PRF
A Policia rodoviária Federal no estado do Espírito Santo (PRF-ES) informa que na manhã de hoje (27), na sede do município de Serra, houve uma ocorrência de tentativa de assalto a um de seus agentes que se encontrava no interior de seu veículo, junto com familiares, estacionado em frente a uma residência. Durante a abordagem o assaltante, que empunhava um revólver cal.22, pediu as chaves do veículo. Nesse momento o agente reagiu vindo a alvejar o mesmo com tiros de pistola. Após, o assaltante empreendeu fuga a pé, mas veio a óbito a cerca de 200 metros do local do crime. Prontamente foram acionadas equipes da Polícia Militar e da Polícia Civil, além de Agentes da PRF do Posto de Serra. Ocorrência seguirá para a Delegacia Especializada em Segurança Patrimonial (DSP) em Vitória.