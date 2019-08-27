Policial estava com a família quando foi abordado por bandido na Serra

PRF reage a assalto e mata bandido em Serra-Sede Crédito: Eduardo Dias

O policial da Polícia Rodoviária Federal (PRF), de 43 anos, que reagiu a um assalto e matou um bandido na manhã desta terça-feira (27) chegava de carro com a família na casa da sogra quando foi abordado pelo criminoso. (27) chegava de carro com a família na casa da sogra quando foi abordado pelo criminoso.

A vítima estava em seu Ford Ka, de cor branca, com a mãe, a mulher e o filho de 4 anos. O policial contou aos demais agentes que atendem a ocorrência que o criminoso se aproximou do veículo depois que sua mulher desceu do carro e entrou na casa onde a mãe dela mora.

Ao perceber que a mulher saiu do Ford Ka, o criminoso anunciou o assalto e apontou a arma na direção das vítimas. A criança e avó estavam no banco de trás. O policial então reagiu ao assalto e atirou no assaltante.

O bandido revidou, não acertou ninguém, mas acabou ferido. Na fuga, correu por cerca de 100 metros até cair no meio da rua. Ele não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

O caso está sendo registrado pela Polícia Civil. Agentes da Polícia Rodoviária Federal ( PRF ) também acompanham a ocorrência.

O QUE DIZ A PRF