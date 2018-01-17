Jacaraípe

Policial de folga salva bebê engasgado na Serra

O policial militar utilizou uma manobra de primeiros socorros para desobstruir as vias aéreas do bebê
Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 jan 2018 às 23:47

Um policial militar conseguiu salvar um bebê que tinha parado de respirar na tarde desta terça-feira (16) em Jacaraípe, na Serra. A criança engasgou e a mãe, desesperada, correu pedindo por socorro pelas ruas do bairro. O policial ouviu e conseguiu salvar a menina, de aproximadamente um ano, com uma manobra de primeiros socorros.
O soldado Cassoto, que trabalha no Núcleo de Operações e Transporte Aéreo (Notaer), contou ao comando que estava em casa estudando quando ouviu uma mulher gritando na rua que a filha dela tinha morrido. "Olhei pela janela e vi ela segurando um bebê desacordado, roxinho", afirmou. O policial correu para a rua e percebeu que o bebê não conseguia respirar.
Ele fez a manobra de Heimlich na criança, uma técnica de primeiros socorros utilizada em casos asfixia, provocada por um pedaço de comida ou qualquer tipo de corpo estranho que fique entalado nas vias respiratórias, impedindo a vítima de respirar. "Após ficar uns dois minutos apagado, o bebê voltou. Desobstruiu a via aérea e ele voltou a respirar, graças a Deus", lembra.
Um rapaz que passava de carro cedeu o veículo e o soldado levou a criança para o Hospital Jayme Santos Neves, na Serra. De lá, ela foi encaminhado para o Hospital Infantil, em Vitória. Segundo o policial, o bebê está fora de perigo.
 

