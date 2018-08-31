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Crime

Policial civil é assassinado dentro de casa em Cachoeiro de Itapemirim

Após o crime, o investigador Elias Borrete Mariano também teve carro roubado pelo bandido. O veículo foi abandonado em Atílio Vivácqua

Publicado em 31 de Agosto de 2018 às 12:14

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

31 ago 2018 às 12:14
Elias Borrete Mariano (em destaque) foi assassinado em casa Crédito: Gustavo Ribeiro/Reprodução
Um policial civil foi assassinado depois de ter a sua casa invadida por um bandido na madrugada desta sexta-feira (31), em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado. Elias Borrette Mariano, lotado na 7° Delegacia Regional do município, era investigador. Após atirar no policial, o criminoso fugiu levando uma viatura descaracterizada usada de Elias, um Ford Fiesta sedan.
- Policial foi assassinado na frente da esposa e da filha em Cachoeiro
O Corpo de Bombeiros foi ao local do crime para socorrer o policial, mas Elias não resistiu aos ferimentos e morreu por volta das 2h.
Após o crime, o carro do policial foi abandonado no bairro Alto Niterói, em Atílio Vivácqua. Informações dão conta que um indivíduo saiu do veículo com luvas e capuz.
Viatura usada pelo policial Elias Borrete Mariano foi abandonada em Alto Niterói, em Atílio Vivácqua Crédito: Geizy Gomes | Gazeta Online
POLÍCIA CIVIL E SESP DIVULGAM NOTA DE PESAR
POLÍCIA CIVIL
É com tristeza e indignação que recebemos, nesta sexta-feira (31), a notícia da morte covarde do investigador de polícia Elias Borrette Mariano, de 51 anos. Elias ingressou na Polícia Civil em dezembro de 2011 vindo da Polícia Militar do ES .
A Polícia Civil tem muito a agradecer a esse policial que, durante quase sete anos de carreira, sempre demonstrou profissionalismo, competência e disposição em trabalhar na instituição e em prol da população.
Prova disso é que conquistou muitos elogios, só em sua ficha funcional contam 14, todos pelo excelente trabalho desempenhado nas unidades policiais da 7ª Delegacia Regional  Cacheiro de Itapemirim .
Nesses elogios estão destacados a competência e o comprometimento ao realizar as missões, demonstrando, sempre, excepcional dedicação ao serviço público e cumprindo seu dever de forma incansável resolvendo crimes patrimoniais, contra o tráfico de drogas, prisão de homicidas, violência doméstica e atuando em operações conjuntas em todos os municípios do sul do estado.
Manifestamos aqui nossa solidariedade aos amigos e aos colegas que ele fez na instituição, bem como aos familiares, rogando a Deus que conforte o coração de todos neste momento.
Delegado Geral da Polícia Civil, Guilherme Daré.
SESP
"Lamento profundamente o atentado covarde contra o investigador Elias Borrette Mariano nesta sexta-feira. Ele também esteve nos quadros da Polícia Militar como sargento. Como disse anteriormente, agressor da sociedade que ataca policiais e cidadãos de bem tem de apodrecer na cadeia. Confiamos nos trabalhos das polícias para encontrar quem cometeu o crime.
Estamos solidários aos amigos e aos colegas. Estamos também à disposição dos familiares, orando a Deus para que os conforte em um momento tão difícil."
Nylton Rodrigues, secretário de Estado da Segurança Pública
Com informações de Geizy Gomes

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