Uma mulher, mantida em cárcere privado pelo namorado, foi resgatada pela Polícia Militar no bairro Belo Horizonte, em Marataízes, no Sul do Espírito Santo, na manhã deste domingo (25). De acordo com a PM, a vítima relatou que o companheiro estava armado, a agrediu e a proibiu de sair de casa. O suspeito foi detido e encaminhado para a delegacia.
Para pedir ajuda, a mulher conseguiu mandar mensagem por aplicativo e por papel para uma vizinha. A vizinha ligou para a PM, que foi até o local. Com a presença dos militares, ela chamou pelo nome da vítima. O suspeito apareceu e, depois, também a mulher, que permitiu que os policiais entrassem na casa.
Segundo informações da corporação, foi possível ver marcas de agressões no rosto dela. Ela contou para a polícia que o namorado estava cometendo as agressões desde sábado e que neste domingo foi mantida em cárcere privado, sob ameaça de uma arma de fogo.
Fazendo buscas na casa, um revólver calibre 38, com quatro munições, e uma faca foram encontrados embaixo da cama do casal. A vítima ainda disse que o homem colocou a arma ao lado da cabeça dela, próxima ao ouvido, e atirou. A mulher foi socorrida para Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Marataízes.
Polícia resgata mulher mantida em cárcere privado pelo namorado no ES
A reportagem de A Gazeta procurou a Polícia Civil para obter informações sobre o caso. Em nota, a corporação disse, na manhã desta segunda-feira (26), que o suspeito de 37 anos, conduzido à Delegacia Regional de Itapemirim, foi autuado em flagrante por lesão corporal qualificada, ameaça, injúria e privar alguém de sua liberdade, mediante sequestro ou cárcere privado, todos na forma da Lei Maria da Penha. Ele foi encaminhado ao Centro de Detenção Provisória (CDP) de Cachoeiro de Itapemirim.