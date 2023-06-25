Polícia resgata mulher mantida em cárcere privado pelo namorado no ES

Revólver e faca estavam escondidas embaixo da cama e foram apreendidos pela PM Crédito: Divulgação/PMES

Uma mulher, mantida em cárcere privado pelo namorado, foi resgatada pela Polícia Militar no bairro Belo Horizonte, em Marataízes , no Sul do Espírito Santo , na manhã deste domingo (25). De acordo com a PM, a vítima relatou que o companheiro estava armado, a agrediu e a proibiu de sair de casa. O suspeito foi detido e encaminhado para a delegacia.

Para pedir ajuda, a mulher conseguiu mandar mensagem por aplicativo e por papel para uma vizinha. A vizinha ligou para a PM, que foi até o local. Com a presença dos militares, ela chamou pelo nome da vítima. O suspeito apareceu e, depois, também a mulher, que permitiu que os policiais entrassem na casa.

Segundo informações da corporação, foi possível ver marcas de agressões no rosto dela. Ela contou para a polícia que o namorado estava cometendo as agressões desde sábado e que neste domingo foi mantida em cárcere privado, sob ameaça de uma arma de fogo.

Fazendo buscas na casa, um revólver calibre 38, com quatro munições, e uma faca foram encontrados embaixo da cama do casal. A vítima ainda disse que o homem colocou a arma ao lado da cabeça dela, próxima ao ouvido, e atirou. A mulher foi socorrida para Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Marataízes.

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