Polícia reforça segurança após ameaça de ataque na Ufes

Após ameaças de ataque na Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), o policiamento foi reforçado no campus de Goiabeiras, em Vitória, na noite desta terça-feira (18). Prints de mensagens, supostamente postadas em um fórum da deep web, mostram ameaças de morte, e o autor diz que vai "matar o máximo de esquerdistas, feministas, 'viados' (sic) e negros que encontrar pela frente", na próxima quarta-feira (19).
Equipes da Polícia Militar fizeram patrulhamento no local. Por volta de 21h40, quatro viaturas do Núcleo de Repressão às Organizações Criminosas e à Corrupção (Nuroc) também foram para o campus. Além disso, militares que estavam no local afirmaram que o reforço na segurança continua na quarta-feira (19).
Nas redes sociais, na noite desta terça-feira (18), muitos internautas relataram que houve evacuação no prédio onde fica localizado o Centro de Ciências Jurídicas e Econômicas (CCJE), após ser encontrada uma pichação ameaçadora em um dos banheiros. Porém, a informação foi desmentida pela assessoria da Ufes.
Uma estudante de biblioteconomia, de 52 anos, afirmou à reportagem do Gazeta Online que uma professora liberou os alunos para irem para casa antes do horário de saída, que é às 22h. "Na sala não se parava de falar nisso, estava todo mundo um pouco nervoso e apavorado, então a professora decidiu liberar a gente. Os alunos saíram com pressa, mas não correndo por alguma ameaça", esclareceu.
Alguns professores estão cancelando a aula da próxima quarta-feira (19), após as ameaças, mas a instituição reforça que as atividades estão mantidas.
CONFIRA A NOTA NA ÍNTEGRA
Segundo a direção do Centro de Ciências Jurídicas e Econômicas (CCJE) e da Biblioteca Central da Ufes, não houve ocorrência de pichações ameaçadoras, em banheiros dos locais. Na Biblioteca Central, o expediente foi encerrado às 21h, conforme o previsto. Já no CCJE, de acordo com a direção do Centro, não houve recomendação de dispensa dos estudantes. O funcionamento da Universidade amanhã, 19 de junho, será mantido.