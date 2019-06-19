Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Ameaças na internet

Polícia reforça segurança após ameaça de ataque na Ufes

Equipes da Polícia Militar e do Núcleo de Repressão às Organizações Criminosas e à Corrupção (Nuroc) fizeram patrulhamento pela universidade para garantir a segurança dos alunos

Publicado em 19 de Junho de 2019 às 00:53

Jose Ricardo Medeiros

Jose Ricardo Medeiros

Publicado em 

19 jun 2019 às 00:53
Policiamento foi reforçado após ameaças na Ufes Crédito: Esthefany Mesquita
Após ameaças de ataque na Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), o policiamento foi reforçado no campus de Goiabeiras, em Vitória, na noite desta terça-feira (18). Prints de mensagens, supostamente postadas em um fórum da deep web, mostram ameaças de morte, e o autor diz que vai "matar o máximo de esquerdistas, feministas, 'viados' (sic) e negros que encontrar pela frente", na próxima quarta-feira (19). 
Equipes da Polícia Militar fizeram patrulhamento no local. Por volta de 21h40,  quatro viaturas do Núcleo de Repressão às Organizações Criminosas e à Corrupção (Nuroc) também foram para o campus. Além disso, militares que estavam no local afirmaram que o reforço na segurança continua na quarta-feira (19).
Policiamento foi reforçado na Ufes após ameaça de ataque Crédito: Esthefany Mesquita
Nas redes sociais, na noite desta terça-feira (18), muitos internautas relataram que houve evacuação no prédio onde fica localizado o Centro de Ciências Jurídicas e Econômicas (CCJE), após ser encontrada uma pichação ameaçadora em um dos banheiros. Porém, a informação foi desmentida pela assessoria da Ufes. 
Uma estudante de biblioteconomia, de 52 anos, afirmou à reportagem do Gazeta Online que uma professora liberou os alunos para irem para casa antes do horário de saída, que é às 22h. "Na sala não se parava de falar nisso, estava todo mundo um pouco nervoso e apavorado, então a professora decidiu liberar a gente. Os alunos saíram com pressa, mas não correndo por alguma ameaça", esclareceu.
Alguns professores estão cancelando a aula da próxima quarta-feira (19), após as ameaças, mas a instituição reforça que as atividades estão mantidas.
CONFIRA A NOTA NA ÍNTEGRA
Segundo a direção do Centro de Ciências Jurídicas e Econômicas (CCJE) e da Biblioteca Central da Ufes, não houve ocorrência de pichações ameaçadoras, em banheiros dos locais. Na Biblioteca Central, o expediente foi encerrado às 21h, conforme o previsto. Já no CCJE, de acordo com a direção do Centro, não houve recomendação de dispensa dos estudantes. O funcionamento da Universidade amanhã, 19 de junho, será mantido.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Polícia Civil UFES
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

TJES
Juiz do ES é condenado à aposentadoria pela 2ª vez por não aparecer no local de trabalho
Em comemoração aos 30 anos da CBN Vitória, Milton Jung apresenta programa direto do ES
Em comemoração aos 30 anos da CBN Vitória, Mílton Jung apresenta programa direto do ES
Imagem de destaque
Palantir: por que o crescimento do poder global da empresa de IA causa preocupação?

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados