Polícia reforça segurança após ameaça de ataque na Ufes

Policiamento foi reforçado após ameaças na Ufes Crédito: Esthefany Mesquita

ameaças de ataque na Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), o policiamento foi reforçado no campus de Goiabeiras, em Vitória, na noite desta terça-feira (18). Prints de mensagens, supostamente postadas em um fórum da deep web, mostram ameaças de morte, e o autor diz que vai "matar o máximo de esquerdistas, feministas, 'viados' (sic) e negros que encontrar pela frente", na próxima quarta-feira (19). Apósna, o policiamento foi reforçado no campus de Goiabeiras, em Vitória, na noite desta terça-feira (18). Prints de mensagens, supostamente postadas em um fórum da deep web, mostram ameaças de morte, e o autor diz que vai "matar o máximo de esquerdistas, feministas, 'viados' (sic) e negros que encontrar pela frente", na próxima quarta-feira (19).

Polícia Militar fizeram patrulhamento no local. Por volta de 21h40, quatro viaturas do Núcleo de Repressão às Organizações Criminosas e à Corrupção (Nuroc) também foram para o campus. Além disso, militares que estavam no local afirmaram que o reforço na segurança continua na quarta-feira (19). Equipes dafizeram patrulhamento no local. Por volta de 21h40, quatro viaturas dotambém foram para o campus. Além disso, militares que estavam no local afirmaram que o reforço na segurança continua na quarta-feira (19).

Policiamento foi reforçado na Ufes após ameaça de ataque Crédito: Esthefany Mesquita

Nas redes sociais, na noite desta terça-feira (18), muitos internautas relataram que houve evacuação no prédio onde fica localizado o Centro de Ciências Jurídicas e Econômicas (CCJE), após ser encontrada uma pichação ameaçadora em um dos banheiros. Porém, a informação foi desmentida pela assessoria da Ufes.

Uma estudante de biblioteconomia, de 52 anos, afirmou à reportagem do Gazeta Online que uma professora liberou os alunos para irem para casa antes do horário de saída, que é às 22h. "Na sala não se parava de falar nisso, estava todo mundo um pouco nervoso e apavorado, então a professora decidiu liberar a gente. Os alunos saíram com pressa, mas não correndo por alguma ameaça", esclareceu.

Alguns professores estão cancelando a aula da próxima quarta-feira (19), após as ameaças, mas a instituição reforça que as atividades estão mantidas.

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