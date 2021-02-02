Polícia recupera 24 sacas de pimenta furtadas em Nova Venécia

“O suspeito de 21 anos foi localizado com parte da carga furtada, em um Fiat Uno branco. Já o suspeito de 25 anos estava tentando comercializar a pimenta, com outro suspeito acusado de latrocínio, em um Volkswagen Saveiro preto, em São Gabriel da Palha”, disse o delegado.

De acordo com o titular da Deic, os dois suspeitos assumiram a autoria do crime em depoimento. "O suspeito que foi detido em São Gabriel da Palha já estava tentando vender a carga furtada, porém o dono do local ainda não estava lá, por isso, não se concretizou a venda. Já o segundo suspeito, detido em Nova Venécia, não teve nem tempo de pensar, quando chegou com a carga furtada e entrou em casa, a Polícia Militar chegou e ele foi detido", contou Mota.