Polícia recupera 24 sacas de pimenta furtadas em Nova Venécia

Uma operação conjunta entre a Polícia Civil e a Polícia Militar prendeu em flagrante dois suspeitos, de 21 e 25 anos, na tarde da última sexta-feira (29) no bairro Ascenção, em Nova Venécia, no Noroeste do Estado. Segundo a polícia, os homens presos são suspeitos de furtar 24 sacas de pimenta de um galpão na região chamada de Córrego do Limão. A carga estava em um caminhão e é avaliada em R$ 12 mil.
Segundo o delegado Eduardo Mota, titular da Delegacia Especializada de Investigações Criminais (Deic) de Nova Venécia, na ação da polícia foi possível identificar os veículos utilizados pelos suspeitos no furto.
“O suspeito de 21 anos foi localizado com parte da carga furtada, em um Fiat Uno branco. Já o suspeito de 25 anos estava tentando comercializar a pimenta, com outro suspeito acusado de latrocínio, em um Volkswagen Saveiro preto, em São Gabriel da Palha”, disse o delegado.
De acordo com o titular da Deic, os dois suspeitos assumiram a autoria do crime em depoimento. "O suspeito que foi detido em São Gabriel da Palha já estava tentando vender a carga furtada, porém o dono do local ainda não estava lá, por isso, não se concretizou a venda. Já o segundo suspeito, detido em Nova Venécia, não teve nem tempo de pensar, quando chegou com a carga furtada e entrou em casa, a Polícia Militar chegou e ele foi detido", contou Mota.
Os suspeitos foram autuados em flagrante por furto qualificado e foram encaminhados para o presídio. A carga recuperada foi restituída ao dono.