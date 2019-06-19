Polícia procura irmãos suspeitos de matar fisioterapeuta em Ibatiba

O crime que chocou os moradores de Ibatiba, no Sul do Estado, nesta segunda-feira (17), já ultrapassou as fronteiras do Espírito Santo. Isso porque a Polícia Civil está em contato com o estado vizinho, Minas Gerais, para fechar o cerco contra os irmãos acusados de assassinarem Jéssica de Assis Marques.
A Polícia informou que as buscas continuam e que a equipe trabalha nas organizações adquiridas até o momento para encontrarem os suspeitos de atirarem na jovem de 23 anos, na comunidade de Santa Maria, próximo a BR 262.
O delegado Cláudio Rodrigues, que acompanha o caso em Ibatiba, pediu a prisão dos irmãos e, desde segunda-feira, coordena as buscas na região. Os suspeitos têm as idades próximas de 18 e 27 anos e também moram em Ibatiba.
Jéssica estava indo para casa na noite do domingo (16), de moto, quando foi baleada do lado esquerdo e um dos tiros acertou o coração. Ela foi encontrada na segunda-feira de manhã.