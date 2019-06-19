Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Violência

Polícia procura irmãos suspeitos de matar fisioterapeuta em Ibatiba

A PC ES está em contato com a polícia de Minas Gerais

Publicado em 19 de Junho de 2019 às 14:19

Jéssica de Assis Marques morava no interior de Ibatiba Crédito: Reprodução
O crime que chocou os moradores de Ibatiba, no Sul do Estado, nesta segunda-feira (17), já ultrapassou as fronteiras do Espírito Santo. Isso porque a Polícia Civil está em contato com o estado vizinho, Minas Gerais, para fechar o cerco contra os irmãos acusados de assassinarem Jéssica de Assis Marques.
A Polícia informou que as buscas continuam e que a equipe trabalha nas organizações adquiridas até o momento para encontrarem os suspeitos de atirarem na jovem de 23 anos, na comunidade de Santa Maria, próximo a BR 262.
O delegado Cláudio Rodrigues, que acompanha o caso em Ibatiba, pediu a prisão dos irmãos e, desde segunda-feira, coordena as buscas na região. Os suspeitos têm as idades próximas de 18 e 27 anos e também moram em Ibatiba.
Jéssica estava indo para casa na noite do domingo (16), de moto, quando foi baleada do lado esquerdo e um dos tiros acertou o coração. Ela foi encontrada na segunda-feira de manhã.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Assassinato Ibatiba
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Crises externas elevam riscos para países dependentes do comércio
Guerra, tarifas e crédito público: Brasil reage ao choque externo ou só evita perdas?
Fernanda Queiroz, apresentadora da CBN
Rádio CBN Vitória celebra 30 anos de história com campanha multiplataforma
Vídeo mostra homem agarrado ao teto de viatura da PM em Vila Velha
Vídeo mostra homem agarrado ao teto de viatura da PM em Vila Velha

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados