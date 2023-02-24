Polícia prende suspeito de matar homem e roubar carro da vítima em Linhares

O crime foi investigado pela 16ª Delegacia Regional de Linhares Crédito: Eduardo Dias

O suspeito foi preso em uma residência na localidade de Baixada, em Sooretama . A operação contou com policiais civis de Linhares e Sooretama. Junto com o, foi Wesley foi apreendido também uma adolescente de 13 anos de idade.

No local, a polícia encontrou duas armas de fogo, uma submetralhadora de fabricação caseira com carregadores, uma garrucha calibre 22, 42 munições de diversos calibres e um simulacro airsoft de fuzil.

Após as diligências o dois conduzidos foram encaminhados para Delegacia Regional de Linhares, para cumprir o mandado de prisão em aberto e serem interrogado. Os suspeitos também foram autuados pela prática do crime de posse ilegal de armas de fogo e munições.

O crime

No dia do crime, a Polícia Militar encontrou um rastro de sangue entre uma casa, no Residencial Rio Doce, até uma área perto de uma vegetação, onde o corpo de Mickael Campista dos Santos foi encontrado.

A vítima foi assassinada com três disparos. Segundo os relatos, o autor dos tiros foi visto acompanhado de outros dois indivíduos.