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Crime no Residencial Rio Doce

Polícia prende suspeito de matar homem e roubar carro da vítima em Linhares

Wesley de Oliveira Nascimento, de 23 anos, tinha mandado de prisão em aberto e era considerado foragido; Mickael Campista dos Santos, de 33 anos, foi morto no no bairro Aviso, em dezembro ano passado
Viviane Maciel

Viviane Maciel

Publicado em 

24 fev 2023 às 16:46

Publicado em 24 de Fevereiro de 2023 às 16:46

16ª Delegacia Regional de Linhares
O crime foi investigado pela 16ª Delegacia Regional de Linhares Crédito: Eduardo Dias
A polícia prendeu na madrugada desta sexta-feira (24) um homem suspeito de assassinar Mickael Campista dos Santos, de 33 anos, no bairro Aviso, em Linhares, no Norte do Espírito Santo. O caso ocorreu no dia 19 de dezembro do ano passado e o carro da vítima foi levado na fuga do crime. Segundo a Polícia Civil, Wesley de Oliveira Nascimento, de 23 anos, tinha mandado de prisão em aberto e era considerado foragido da Justiça.
O suspeito foi preso em uma residência na localidade de Baixada, em Sooretama. A operação contou com policiais civis de Linhares e Sooretama. Junto com o, foi Wesley foi apreendido também uma adolescente de 13 anos de idade.
No local, a polícia encontrou duas armas de fogo, uma submetralhadora de fabricação caseira com carregadores, uma garrucha calibre 22, 42 munições de diversos calibres e um simulacro airsoft de fuzil.
Após as diligências o dois conduzidos foram encaminhados para Delegacia Regional de Linhares, para cumprir o mandado de prisão em aberto e serem interrogado. Os suspeitos também foram autuados pela prática do crime de posse ilegal de armas de fogo e munições.

O crime

No dia do crime, a Polícia Militar encontrou um rastro de sangue entre uma casa, no Residencial Rio Doce, até uma área perto de uma vegetação, onde o corpo de Mickael Campista dos Santos foi encontrado.
A vítima foi assassinada com três disparos. Segundo os relatos, o autor dos tiros foi visto acompanhado de outros dois indivíduos.
Mickael chegou a ser socorrido por familiares e levado para o Hospital Geral de Linhares (HGL), mas não resistiu aos ferimentos.

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