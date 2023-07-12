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Crimes

Polícia prende suspeito de furtar comércios e bancos no Sul do ES

Segundo a PM, jovem de 25 anos tentou fugir pela BR 101 para escapar de ser preso, mas acabou pego no Centro de Iconha, na tarde de terça-feira (11)

Publicado em 12 de Julho de 2023 às 10:51

Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

12 jul 2023 às 10:51
PM prendeu suspeito no centro de Iconha
PM prendeu suspeito no centro de Iconha Crédito: Divulgação/PM
Um jovem de 25 anos foi preso na tarde de terça-feira (11) em Iconha, no Sul do Espírito Santo, suspeito de arrombar e furtar diversos comércios e bancos no município e também em Rio Novo do Sul. Os crimes foram cometidos no último mês. O indivíduo não teve o nome divulgado pela polícia.
Segundo a Polícia Militar, o jovem aterrorizava comerciantes em Iconha e depredou vários estabelecimentos em uma mesma noite. Um mandado de prisão foi expedido contra o suspeito e um cerco estratégico foi montado para prendê-lo.
O jovem tentou fugir pela BR 101 para escapar de ser preso, mas acabou pego no Centro de Iconha e foi encaminhado à Delegacia de Itapemirim.
Os arrombamentos e furtos foram noticiados no mês de junho em A GazetaUm supermercado, uma pizzaria e dois bancos localizados no Centro de Iconha foram arrombados em junho, entre a tarde do dia 18 e a madrugada de 19. Em todas as situações, a suspeita era de que teriam sido praticados pelo mesmo indivíduo – que fugiu de bicicleta sem ser localizado.

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