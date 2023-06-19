Supermercado, pizzaria e 2 bancos são arrombados em menos de 24h em Iconha

Um supermercado, uma pizzaria e dois bancos, todos os estabelecimentos localizados no Centro de Iconha , no Sul do Espírito Santo, foram arrombados entre a tarde de domingo (18) e madrugada desta segunda-feira (19). Em todas as situações, a suspeita é que o mesmo indivíduo – que fugiu de bicicleta sem ser localizado – tenha cometido as invasões. Ele não teve o nome divulgado.

De acordo com a Polícia Militar , na tarde de domingo, uma equipe foi acionada após o alarme de um dos bancos disparar. O suspeito estava tentando quebrar o vidro da entrada. A equipe foi à agência da Caixa Econômica Federal e constatou que o vidro da porta giratória estava quebrado.

No local, os policiais observaram que a porta de acesso aos caixas eletrônicos estava aberta. Quando chegaram mais perto do vidro quebrado, os militares notaram que havia algumas gavetas reviradas e papéis jogados no chão.

Durante a tarde de domingo, buscas foram realizadas, mas nenhum suspeito foi encontrado. No momento em que a equipe saiu do banco, um homem se apresentou como vigilante da agência bancária e disse que ficaria responsável pelo local.

Imagens enviadas à reportagem também mostram que um caixa eletrônico de outro banco, uma agência da Sicoob que fica dentro de um centro comercial, foi arrombado.

Comerciantes prejudicados

Supermercado, pizzaria e bancos são arrombados em menos de 24h no Sul do ES

Horas depois, durante a madrugada de segunda, policiais militares voltaram a ser acionados após populares ouvirem barulho de vidro quebrando em um supermercado, também dentro do centro comercial, no Centro de Iconha. No local, um homem foi ao estabelecimento e se identificou como filho do proprietário. Ele disse ter sido possível verificar pelas câmeras de segurança que um indivíduo causou danos ao estabelecimento, mas não soube dizer se algo foi levado.

"O prejuízo são os vidros quebrados. Eles são caros e não ficam prontos na hora. Teremos que improvisar com madeirite. Até tinha policiamento em Iconha, mas eles não estavam no Centro. Esses arrombamentos têm sido frequentes", afirmou o dono do supermercado, que preferiu não se identificar

Ainda no centro comercial, uma pizzaria, que fica no andar de cima, estava arrombada e havia bastante sangue no estabelecimento. Segundo a Polícia Militar , isso indica que o autor havia se ferido, mas nenhum responsável pelo local havia chegado.

Em entrevista à repórter Alice Sousa, da TV Gazeta Sul, o dono da pizzaria, que preferiu não gravar entrevista, contou que há cerca de três meses o local foi alvo de roubos.

Procurada, a Prefeitura de Iconha informou que comunicou os arrombamentos à Polícia Militar e cobrou posicionamento sobre a ronda policial no Centro do município, em especial na área comercial.

A reportagem também entrou em contato com os bancos. Em nota, a Caixa Econômica Federal disse que o atendimento da Agência Iconha está regular nesta segunda-feira (19), e esclareceu que as informações sobre eventos criminosos nas unidades são repassadas exclusivamente às autoridades policiais e ratifica que coopera integralmente com as investigações dos órgãos competentes. Já o Sicoob não enviou resposta até a publicação desta matéria.

O que dizem a PM e a PC

A Gazeta em relação ao policiamento em Iconha, a Questionada porem relação ao policiamento em Iconha, a Polícia Militar informou que diariamente realiza ponto base, cercos táticos e abordagens no Centro do município. E também lembra que é de extrema importância que uma viatura seja sempre acionada em casos de suspeita ou crime em andamento, pois, além de possibilitar que uma equipe se desloque mais rapidamente para o local do fato, é com base no levantamento desses registros que o comando da região traça estratégias de policiamento mais adequadas, conforme a necessidade do local.

Por fim, denúncias sobre indivíduos que possam estar agindo no local também podem ser feitas por meio do Disque-Denúncia (181). O sigilo e anonimato são garantidos.