Polícia prende suspeito de estuprar, roubar e torturar mulher em Cachoeiro

O suspeito de estuprar, roubar e torturar uma garota de programa foi preso em Cachoeiro Crédito: Divulgação/PCES

A Polícia Civil prendeu, na manhã desta quinta-feira (9), um homem investigado por estuprar, roubar e torturar uma mulher em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado. A jovem, de 22 anos, é garota de programa, e teve a mãos e pés amarrados após receber em casa um homem que se passou por um cliente.

O homem, de 28 anos, foi preso na manhã desta quinta-feira (09), na zona rural. Segundo o Delegado Rafael Amaral, titular do Departamento Especializado em Investigações Criminais (Deic) da Polícia Civil de Cachoeiro, os trabalhos de investigação se iniciaram assim que a delegacia foi acionada, já que se tratou, dentre outros crimes, de roubo à pessoa, mediante uso de arma e grave ameaça.

O crime foi no dia 23 de julho, na casa da jovem, localizada no bairro IBC. Na época, a jovem contou aos agentes da Guarda Municipal ter sido jogada no chão e, após ser ameaçada pelo homem com uma arma de fogo, recebeu duas coronhadas na cabeça.

O homem ainda revirou toda a casa, e roubou da residência um ventilador, um celular, R$ 1.050 em dinheiro, além de R$ 395 em transferências via Pix que ela foi forçada a realizar. Na ocasião, a vítima passou por atendimento médico e liberada.