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Se passou por cliente

Polícia prende suspeito de estuprar, roubar e torturar mulher em Cachoeiro

O caso ocorreu no dia 23 de julho e o detido fingiu contratar os serviços da vítima, que o recebeu na própria casa; prisão ocorreu nesta quinta (9)
Sara Oliveira

Sara Oliveira

Publicado em 

09 nov 2023 às 17:54

Publicado em 09 de Novembro de 2023 às 17:54

Polícia prende investigado por estuprar, roubar e torturar mulher em Cachoeiro
O suspeito de estuprar, roubar e torturar uma garota de programa foi preso em Cachoeiro Crédito: Divulgação/PCES
A Polícia Civil prendeu, na manhã desta quinta-feira (9), um homem investigado por estuprar, roubar e torturar uma mulher em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado. A jovem, de 22 anos, é garota de programa, e teve a mãos e pés amarrados após receber em casa um homem que se passou por um cliente.
O homem, de 28 anos, foi preso na manhã desta quinta-feira (09), na zona rural. Segundo o Delegado Rafael Amaral, titular do Departamento Especializado em Investigações Criminais (Deic) da Polícia Civil de Cachoeiro, os trabalhos de investigação se iniciaram assim que a delegacia foi acionada, já que se tratou, dentre outros crimes, de roubo à pessoa, mediante uso de arma e grave ameaça.
O crime foi no dia 23 de julho, na casa da jovem, localizada no bairro IBC. Na época, a jovem contou aos agentes da Guarda Municipal ter sido jogada no chão e, após ser ameaçada pelo homem com uma arma de fogo, recebeu duas coronhadas na cabeça.
O homem ainda revirou toda a casa, e roubou da residência um ventilador, um celular, R$ 1.050 em dinheiro, além de R$ 395 em transferências via Pix que ela foi forçada a realizar. Na ocasião, a vítima passou por atendimento médico e liberada.
Após investigações, com a recuperação de bens roubados da vítima e a junção das provas, a Polícia Civil conseguiu representar pela prisão preventiva do investigado, iniciando então os trabalhos para localizar o procurado, que, de acordo com a PCES, já tem passagens por roubo a mão armada, furto, tráfico de drogas e corrupção de menores.

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