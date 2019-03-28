Polícia prende mais um suspeito de matar eletricista na Serra

A Polícia Civil prendeu, em Minas Gerais, Robert Smit Teófilo Rocha, 23 anos, suspeito de ter participado do homicídio do eletricista Luiz Carlos Devens, de 49 anos, em janeiro deste ano, no bairro Parque Residencial Nova Almeida, na Serra. A mulher da vítima foi presa dez dias após o crime por suspeita de ter planejado o assassinato. Além dela, outras três pessoas também foram detidas na ocasião.

De acordo com a PC, por meio de nota, a prisão foi feita pela Delegacia de Segurança Patrimonial, em conjunto com a Polícia Civil de Minas Gerais, na última terça-feira (26), em Belo Horizonte.

O CRIME

A vítima foi morta no quintal de casa, durante um assalto. Assustados com o que aconteceu, muitos vizinhos contaram que só ficaram sabendo do crime pela manhã e não sabiam dizer o que tinha acontecido.

Robert Smit Teófilo Rocha, 23 anos, foi detido em Minas Gerais. Crédito: Polícia Civil

Luiz Carlos era bastante querido no bairro e foi descrito pelos vizinhos como uma pessoa tranquila e prestativa. Ele trabalhava no setor de manutenção industrial em uma industria de mineração, porém estava de férias neste mês.

O eletricista morreu após ser atingido na cabeça por um único tiro. De acordo com informações do Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), Luiz estava em um bar nas proximidades de casa, jogando baralho com um grupo de amigos, quando a esposa foi buscá-lo para fazerem um churrasco em casa.

Por volta das 1h30 da madrugada, quando as vítimas entravam na garagem de casa, a vítima foi surpreendida por um bandido armado, que exigiu joias e dinheiro. A polícia não informou ao certo como foi a dinâmica do crime, mas o que se sabe é que a esposa de Luiz conseguiu correr e se trancar no banheiro da residência com as duas filhas do casal.

Luiz ficou do lado de fora com bandido e, neste momento, teria sido baleado. O assassino ainda teria fugido levando três celulares e uma quantia em dinheiro da vítima. Segundo a Polícia Civil, o suspeito ainda exigia do casal acesso a um suposto cofre que a família teria na residência.

OPERAÇÃO

A mulher do eletricista foi presano dia 20 de janeiro deste ano, na casa dos pais, no bairro Jesus de Nazareth, em Vitória, suspeita de planejar a morte do marido. Após ser detida durante um cumprimento de mandado de prisão temporária, Iraci Bezerra Miranda, de 41 anos, foi encaminhada para a sede da delegacia em Vitória, onde prestou depoimento. Logo após o crime, a polícia recebeu diversas denúncias de que a Iraci seria a mandante do crime e, desde então, a participação dela vem sendo investigada.

No mesmo dia, a Delegacia Patrimonial fez uma operação em Nova Almeida, na Serra, para caçar o executor e os intermediários do crime, que foram identificados como Carlos Francisco da Silva, de 39 anos — que é jardineiro de Iraci, Sônia Francisco da Silva, de 43 anos — que é irmã de Carlos — e Robert Smit Teófilo Rocha, de 23 anos.

SURPRESA

Moradores da Rua Baixo Guandu, onde o crime aconteceu, ficaram surpresos com a morte de Luiz. Muitos disseram não ter escutado barulho de tiro e nem qualquer discussão. “Aqui é muito tranquilo, nunca vimos nada desse tipo acontecer aqui na rua. Foi em um horário em que, normalmente, estou acordado, mas não vi nem ouvi nada suspeito”, contou o coordenador de materiais Ronald Tovar, 56 anos.

Os vizinhos contaram ainda que a casa da vítima possui uma cerca de proteção, instalada há pouco tempo. Segundo eles, Luiz havia trocado de carro recentemente e resolveu reforçar a segurança da residência.