Polícia prende integrantes de grupo que comandava tráfico em Colatina

A polícia prendeu dez suspeitos de integrarem um grupo que comandava tráfico de drogas em bairro de Colatina Crédito: Polícia Civil

A polícia prendeu, no início da manhã desta sexta-feira (3), dez suspeitos de fazerem parte de grupo que comandava tráfico de drogas no bairro Barbados, em Colatina , no Noroeste do Espírito Santo . Segundo a Polícia Civil , o líder do grupo Devair Pereira da Silva, 48 anos, estava foragido e foi preso na Serra , já os outros seis integrantes foram localizados em Colatina, outros dois na Serra e um em Fundão

Segundo o titular da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção (DHPP) de Colatina, o delegado Deverly Pereira Junior, da Serra, Devair comandava o tráfico no município do Noroeste. O suspeito foi preso na casa de um dos filhos, e de acordo com a polícia, ele estava foragido desde 2020.

O líder do grupo Devair Pereira da Silva, 48 anos, estava foragido e foi preso na Serra, de onde comandava o tráfico no bairro Barbados, em Colatina Crédito: Divulgação/Polícia Civil

“O coordenador do grupo se encontrava na Grande Vitória, captando indivíduos para esse grupo e os abastecendo com drogas. Já existiam outros dois mandados de prisão contra ele por tráfico de drogas em Colatina", afirmou.

A operação intitulada “Guariba”, que combate o tráfico de entorpecentes na região, está acontecendo desde setembro do ano passado. Outras três pessoas também já foram presas desde o início das investigações.

Além dos 10 indivíduos presos, a PC também cumpriu mandados de apreensão. Foram apreendidos 82 gramas de maconha, 26 gramas de crack, 94 pedras de crack e R$ 6.300 em espécie.

Operação em Colatina: Foram apreendidos 82 gramas de maconha, 26 gramas de crack, 94 pedras de crack e R$ 6.300 em espécie. Crédito: Polícia Civil