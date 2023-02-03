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Dez pessoas presas

Polícia prende integrantes de grupo que comandava tráfico em Colatina

Segundo a Polícia Civil, o líder do grupo Devair Pereira da Silva, 48 anos, estava foragido e foi preso na Serra, de onde comandava o tráfico no bairro Barbados; demais detidos foram localizados em Colatina
Viviane Maciel

Viviane Maciel

Publicado em 

03 fev 2023 às 18:09

Publicado em 03 de Fevereiro de 2023 às 18:09

Polícia prende 10 suspeitos de grupo que comandava tráfico em bairro de Colatina
A polícia prendeu dez suspeitos de integrarem um grupo que comandava tráfico de drogas em bairro de Colatina Crédito: Polícia Civil
A polícia prendeu, no início da manhã desta sexta-feira (3), dez suspeitos de fazerem parte de grupo que comandava tráfico de drogas no bairro Barbados, em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo. Segundo a Polícia Civil, o líder do grupo Devair Pereira da Silva, 48 anos, estava foragido e foi preso na Serra, já os outros seis integrantes foram localizados em Colatina, outros dois na Serra e um em Fundão.
Segundo o titular da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção (DHPP) de Colatina, o delegado Deverly Pereira Junior, da Serra, Devair comandava o tráfico no município do Noroeste. O suspeito foi preso na casa de um dos filhos, e de acordo com a polícia, ele estava foragido desde 2020.
O líder do grupo Devair Pereira da Silva, 48 anos, estava foragido e foi preso na Serra, de onde comdava o tráfico no bairro Barbados, em Colatina
O líder do grupo Devair Pereira da Silva, 48 anos, estava foragido e foi preso na Serra, de onde comandava o tráfico no bairro Barbados, em Colatina Crédito: Divulgação/Polícia Civil
“O coordenador do grupo se encontrava na Grande Vitória, captando indivíduos para esse grupo e os abastecendo com drogas. Já existiam outros dois mandados de prisão contra ele por tráfico de drogas em Colatina", afirmou.
A operação intitulada “Guariba”, que combate o tráfico de entorpecentes na região, está acontecendo desde setembro do ano passado. Outras três pessoas também já foram presas desde o início das investigações.
Além dos 10 indivíduos presos, a PC também cumpriu mandados de apreensão. Foram apreendidos 82 gramas de maconha, 26 gramas de crack, 94 pedras de crack e R$ 6.300 em espécie.
Operação em Colatina: Foram apreendidos 82 gramas de maconha, 26 gramas de crack, 94 pedras de crack e R$ 6.300 em espécie.
Operação em Colatina: Foram apreendidos 82 gramas de maconha, 26 gramas de crack, 94 pedras de crack e R$ 6.300 em espécie. Crédito: Polícia Civil
Segundo a PC, todos os presos irão responder pelo crime de tráfico de drogas. O delegado informou que a operação continua para identificar mais suspeitos.

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Colatina drogas espírito santo Fundão Polícia Civil Serra tráfico de drogas
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