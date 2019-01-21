Polícia prende grupo que planejava ataque no ES

Eduardo Vieira Ferreira, vulgo Malandrinho, Marcelo Diniz Alves, vugo General e Antonio Julio do Patrocínio, vulgo Paulista foram presos no final de 2018 Crédito: Divulgação

A Polícia Civil, por meio do Departamento de Investigações sobre Narcóticos (Denarc), prendeu três homens acusados de planejar um ataque no final do ano de 2018 no Espírito Santo. O plano de Antonio Junior Patrocínio da Silva, Eduardo Vieira Ferreira e Marcelo Diniz Alves, segundo a polícia, era incendiar uma empresa, matar três pessoas no Norte e levar um microcelular para dentro do presidio de Segurança Máxima II, em Viana.

As prisões aconteceram no dia 28 de dezembro, em Cariacica , e foram anunciadas pela polícia nesta segunda-feira (21). O nome da empresa e o ramo de atuação da mesma não foram informados, além do nome das cidades do Norte do Estado onde seriam os ataques.

De acordo com informações do delegado Fabrício Dutra, o líder do grupo era Marcelo, que passou uma temporada em São Paulo, trocando informações com uma facção criminosa de lá. Perguntada, a polícia também não divulgou o nome da facção.

Dutra explicou que a polícia capixaba foi acionada pela paulista em setembro de 2018, para que pudesse ser feita uma parceria investigativa no Espírito Santo. "O cidadão Marcelo fez uma passagem em São Paulo, mas é do Espírito Santo e foragido do nosso sistema carcerário, em regime de semiaberto. Ele não retornou. De setembro em diante, nós fizemos esse acompanhamento de trabalho investigativo com parceria com a Secretaria do Estado, a gerência de inteligência, outros atores, Ministério Público".

E continuou: "Em dado momento, nós percebemos que ele (Marcelo) com os outros elementos, a qual ele vinha regimentando aqui no Estado, iam tentar uma ação mais forte contra o Estado. Precisamente, naquele período de final do ano, entrando o ano-novo. Nós logramos êxito ao localizar no município de Cariacica, no bairro Campo Verde", afirmou.

Com informações de Caíque Verli e Mayra Bandeira