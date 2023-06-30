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Em Marataízes

Polícia prende dupla, recupera bicicletas e descobre esconderijo no ES

O espaço era utilizado como depósito de objetos roubados por usuários de drogas e moradores em situação de rua, que trocavam os itens por entorpecentes
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 jun 2023 às 16:48

Publicado em 30 de Junho de 2023 às 16:48

Polícia encontra esconderijo de materiais furtados em Marataízes
Quatro bicicletas roubadas foram encontradas pela polícia no esconderijo de materiais furtados localizado em Marataízes  Crédito: Divulgação/Polícia Civil
A Polícia Civil encontrou um local que funcionava como um esconderijo de materiais furtados em Marataízes, nessa quinta-feira (29). Localizado no Centro da cidade, o imóvel era utilizado por usuários drogas e pessoas em situação de rua que levavam objetos de furto, como moeda de troca por entorpecentes. Dois homens, de 23 e 21 anos, foram presos e quatro bicicletas foram recuperadas.
O imóvel foi descoberto pela Delegacia de Polícia de Marataízes, após levantamentos que apuram crimes patrimoniais no Centro de Marataízes. No local, a polícia prendeu dois suspeitos e localizou quatro bicicletas de origem criminosa, R$ 100 reais em espécie, além de 60 pedras de crack embaladas para consumo e outra porção suficiente para preparo de mais 100 unidades da droga. 
Polícia encontra esconderijo de materiais furtados em Marataízes
Coma dupla detida, a polícia apreendeu drogas, dinheiro em espécie e um celular Crédito: Divulgação/Polícia Civil
Os conduzidos foram encaminhados para a delegacia e autuados por tráfico e associação ao tráfico. De acordo com a Polícia Civil, eles ainda serão indiciados em quatro inquéritos policiais, por crime de receptação.

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Marataízes Polícia Civil tráfico de drogas
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