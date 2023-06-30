Polícia prende dupla, recupera bicicletas e descobre esconderijo no ES

O imóvel foi descoberto pela Delegacia de Polícia de Marataízes, após levantamentos que apuram crimes patrimoniais no Centro de Marataízes. No local, a polícia prendeu dois suspeitos e localizou quatro bicicletas de origem criminosa, R$ 100 reais em espécie, além de 60 pedras de crack embaladas para consumo e outra porção suficiente para preparo de mais 100 unidades da droga.