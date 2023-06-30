Polícia prende dupla, recupera bicicletas e descobre esconderijo no ES

A Polícia Civil encontrou um local que funcionava como um esconderijo de materiais furtados em Marataízes, nessa quinta-feira (29). Localizado no Centro da cidade, o imóvel era utilizado por usuários drogas e pessoas em situação de rua que levavam objetos de furto, como moeda de troca por entorpecentes. Dois homens, de 23 e 21 anos, foram presos e quatro bicicletas foram recuperadas.
O imóvel foi descoberto pela Delegacia de Polícia de Marataízes, após levantamentos que apuram crimes patrimoniais no Centro de Marataízes. No local, a polícia prendeu dois suspeitos e localizou quatro bicicletas de origem criminosa, R$ 100 reais em espécie, além de 60 pedras de crack embaladas para consumo e outra porção suficiente para preparo de mais 100 unidades da droga.
Os conduzidos foram encaminhados para a delegacia e autuados por tráfico e associação ao tráfico. De acordo com a Polícia Civil, eles ainda serão indiciados em quatro inquéritos policiais, por crime de receptação.