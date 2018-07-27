Polícia prende dupla e confirma homofobia em crime contra homem na Serra

Agton e Cláudio foram presos acusados de assassinar Wagno Sérgio Ferrari Chiste, 51 anos Crédito: Divulgação/Polícia Civil

Para o titular da delegacia de Crimes Contra a Vida (DCCV) da Serra, Rodrigo Sandi Mori, não existem dúvidas de que a vítima foi assassinada por homofobia. Wagno foi encontrado morto dentro do carro dele, vestindo apenas um biquíni, por volta das 22 horas.

Sandi Mori explica que a vítima era conhecida por comerciantes e moradores da região de Jacaraípe por andar nas redondezas utilizando somente peças íntimas femininas ou biquíni. Esse fato, segundo o delegado, incomodou dois traficantes da região.

Segundo a polícia, Claudio Ladislau da Silva Filho, o Cacau, 19 anos, e Agton dos Santos Pereira, de 34, perseguiram a vítima após ela sair de um bar e, quando Wagno passava de carro pela Rua Caiçara, teve o veículo fechado pelos criminosos.

O carro era do Agton, inclusive era ele quem dirigia. O Claudio estava no carona. Assim que fecharam a vítima, o Claudio desceu do veículo já atirando no Wagno, que não teve nem tempo de reagir, explica Sandi Mori.

A dupla foi presa em Jacaraípe. Claudio foi preso em casa e surpreendido quando estava dormindo. Ele nega o crime. Já Agton, foi capturado escondido na residência de uma mulher. Ele disse que emprestou o carro para cacau cometer o crime, porém, nega que estivesse junto com o jovem no momento do homicídio. No entanto, a polícia não acredita nas duas versões.

Ainda de acordo com a polícia, logo após o crime espalhou-se no bairro um boato de que a vítima assediava crianças e adolescente da região e que fazia isso, inclusive, nas portas das escolas. Fato que foi descartado durante a investigação.

Esse é um pretexto mentiroso para justificar o crime. Foi um caso que tivemos um critério rigoroso na apuração. Diversas pessoas foram ouvidas entre comerciantes e moradores da região, além da família da vítima. Fomos até as escolas, analisamos imagens, não há nada que comprove que a vítima, de fato, aliciava crianças e adolescentes, enfatiza Sandi Mori.

O delegado, inclusive, foi categórico em dizer que, diante da desconfiança ou da certeza de que a vítima tinha o comportamento assediador, a polícia deveria ter sido acionada para que ele fosse investigado.

HOMOFOBIA

O hábito da vítima, porém, era desconhecido da família, dos amigos e dos companheiros de trabalho dela. Ele tinha o costume de ir aos bares comprar bebida vestido com peças femininas. Às vezes nem descia do carro, pedia a cerveja dentro do veículo mesmo. Para a família, foi uma surpresa total. O crime foi de intolerância mesmo, sustenta o delegado.

A homofobia é um preconceito existente em pessoas contra os homossexuais ou a homossexualidade. O ato violento contra uma pessoa apenas por suspeitar da orientação sexual dela já é caracterizado como homofobia.

A homofobia inclui também o ódio, a aversão, repulsa, nojo, ou qualquer sentimento contra a orientação sexual.