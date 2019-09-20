Polícia prende dois suspeitos de participar de tiroteio em Vitória

Armas apreendidas durante operação da PM em Mangue Seco Crédito: Divulgação/PMES

tiroteio entre bandidos e policiais no bairro Santa Martha, Vitória, foram presos durante a madrugada desta sexta-feira (20) pela Polícia Militar. Além da dupla, os militares também apreenderam pistolas, munições e carregadores. Dois suspeitos de participar de umentre bandidos e policiais no bairro Santa Martha,, foram presos durante a madrugada desta sexta-feira (20) pela. Além da dupla, os militares também apreenderam pistolas, munições e carregadores.

Um dos disparos atingiu a janela do 12º andar de um edifício do Barro Vermelho. O ponto do tiroteio fica a cerca de 2 km de distância do imóvel atingido. De acordo com a polícia, os dois homens, de 18 e 19 anos, participaram de um ataque a tiros no bairro Andorinhas. Moradores, assustados, compartilharam diversos vídeos com registros do tiroteio nas redes sociais.O ponto do tiroteio fica a cerca de 2 km de distância do imóvel atingido.

Durante uma ronda na Rua Benedito Muniz, na região conhecida como Mangue Seco, policiais militares encontraram 15 homens armados, inclusive com fuzis, seguindo em direção à orla de Mangue Seco, na região de Santa Martha.

Ao verem os policiais, os bandidos entraram em confronto, atirando contra os PMs, que revidaram. Segundo a PM, foram cinco minutos de confronto.

Polícia Militar na região de Andorinhas, em Vitória, na manhã desta sexta, após intenso tiroteio na noite desta quinta Crédito: Caíque Verli

A PM conseguiu deter dois suspeitos, um do morro do Bonfim e um de Itararé. Eles disseram aos policiais que jogaram as armas dentro do posto de saúde de Santa Martha.

A PM encontrou duas armas usadas no confronto: uma pistola calibre 9mm e uma pistola calibre .380, além de carregadores de pistolas, munições e cápsulas.

Os detidos informaram à PM que participaram do ataque a bandidos do Bonfim, Itararé, Morro do Macaco, Conquista e Resistência. Os dois foram levados para o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

TIROTEIO EM ANDORINHAS

Andorinhas, moradores da região relataram terem ouvido diversos tiros durante o final da noite. Veja abaixo alguns dos vídeos enviados ao Gazeta Online. Perto dali, no bairro, moradores da região relataram terem ouvido diversos tiros durante o final da noite. Veja abaixo alguns dos vídeos enviados ao

Material apreendido durante a operação:

- 1 Pistola calibre 9mm, com dispositivo seletor de rajada

- 3 Carregadores de pistola - sendo um com capacidade para 30 munições

- 22 Munições intactas de calibre 9 mm

- 1 Pistola calibre .380 - numeração raspada

- 12 Munições intactas calibre .380

- 36 Cápsulas calibre de 9 mm

- 5 Cápsulas de calibre .40