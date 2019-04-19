Polícia prende acusado de ajudar espancar e executar feirante na Serra

Depois de quase dois meses se escondendo da polícia, o acusado de assassinato Lucas Silva Nogueira, 18 anos, foi surpreendido pela polícia quando tentava escapar pela janela de casa, em, na, na manhã desta quinta-feira (18). Com o detido havia um revólver calibre 38, mesma arma de onde partiram os tiros que executaram um feirante.