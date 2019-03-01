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Operação Maria's 2

Polícia prende 13 agressores de mulheres em operação na Grande Vitória

A operação é um desdobramento de uma outra ação da Polícia, batizada de "Maria". Dos 13 suspeitos, oito tinha mandados de prisão em aberto

Publicado em 28 de Fevereiro de 2019 às 23:41

Publicado em 

28 fev 2019 às 23:41
Polícia prende 13 agressores de mulheres em operação na Grande Vitória Crédito: Divulgação
A Polícia Civil deflagrou na manhã desta quinta-feira a "Operação Maria's 2", que prendeu treze homens na Grande Vitória acusados de crimes de violência doméstica e abusos sexuais contra mulheres.
A operação é um desdobramento de uma outra ação da Polícia, batizada de "Maria". Dos 13 suspeitos, oito tinha mandados de prisão em aberto. Os outros eram alvos apenas de mandados de busca e apreensão, mas acabaram presos em flagrante por estarem com armas e munições, moto roubada ou arquivos eletrônicos com material pornográfico. Os presos têm entre 22 e 61 anos. Os nomes não foram divulgados pela Polícia.
Um dos detidos, de 55 anos, é suspeito de espalhar fotos íntimas de uma ex-companheira por não aceitar o fim do relacionamento e também será enquadrado no crime de pornografia de vingança
Foram apreendidos duas armas de fogo, 41 munições, uma motocicleta, nove pendrives, dois cartões de memória, um iPod, 16 DVDs pornográficos e três celulares.
PRISÕES DOBRAM
Em 2018, mais de mil homens foram presos em flagrante no ano passado por crimes de violência contra a mulher. O número mais que dobrou em comparação ao ano anterior. Em 2017, foram feitas 435 prisões em flagrante. Os dados são da Secretaria de Estado Segurança Pública (Sesp).
Outros 240 homens foram presos em 2018 durante operações de cumprimento de mandado de prisão, ou seja, eram agressores que tinham mandado de prisão em aberto mas que estavam em liberdade.
No ano passado, as seis delegacias especializadas da Grande Vitória, as oito do interior do Estado e o Plantão Especializado da Mulher registraram quase 15 mil boletins de ocorrência de violência contra a mulher. Em 2017, foram 14.395.

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