Polícia Militar apreende 10 quilos de maconha em Colatina

Tabletes de maconha apreendidos em Colatina Crédito: Polícia Militar

Dois dias após apreender uma grande quantidade de maconha que estava enterrada em uma área de vegetação atrás de uma escola, no bairro João Manoel Menegueli, em Colatina , a Polícia Militar encontrou mais 11 tabletes da droga no mesmo local, no final da tarde desta segunda-feira (28).

De acordo com a PM, os militares receberam a denúncia e se deslocaram até o bairro. No local indicado, foi encontrado um tonel enterrado com os 11 tabletes de maconha, pesando cerca de 10 quilos.

Quando saiam com o material recolhido, os policiais foram surpreendidos por um indivíduo já conhecido por envolvimento no tráfico de drogas na região. O suspeito, de 17 anos, fugiu em direção a uma casa quando viu as viaturas. Ele foi perseguido e abordado pela PM. Durante busca pessoal, foram encontrados oito pedaços de maconha (equivalentes a 66 buchas).

Nas proximidades, os militares encontraram uma lata com R$ 161,80 e dois celulares, escondidos embaixo de uma telha. O adolescente recebeu voz de apreensão pela posse dos entorpecentes. Ele foi conduzido à 15ª Delegacia Regional de Colatina.

Material apreendido em Colatina Crédito: Polícia Militar

Durante a confecção da ocorrência, os policiais receberam a denúncia de que outro suspeito havia retirado uma sacola de cor azul no mesmo matagal onde o tonel de drogas foi apreendido. Parte da equipe voltou ao local e seguiu até a casa de Carlos Wesley Zidorio dos Santos, de 27 anos. Foram realizadas buscas na residência dele e a sacola estava no local.

Nela, havia meio tablete de maconha, com cerca de 500 gramas, e 24 tabletes menores, com 190 gramas. Ainda foram encontrados diversas sacolinhas de chup chup, duas balanças de precisão, duas facas, uma lâmina, três celulares e seis celulares desmontados. O suspeito foi detido e levado à delegacia.