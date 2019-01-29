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Tráfico de drogas

Polícia Militar apreende 10 quilos de maconha em Colatina

Apreensão aconteceu dois dias após os militares encontrarem outros 19 tabletes da droga em uma área de vegetação no bairro João Manoel Menegueli

Publicado em 29 de Janeiro de 2019 às 15:44

Publicado em 

29 jan 2019 às 15:44
Tabletes de maconha apreendidos em Colatina Crédito: Polícia Militar
Dois dias após apreender uma grande quantidade de maconha que estava enterrada em uma área de vegetação atrás de uma escola, no bairro João Manoel Menegueli, em Colatina, a Polícia Militar encontrou mais 11 tabletes da droga no mesmo local, no final da tarde desta segunda-feira (28).
De acordo com a PM, os militares receberam a denúncia e se deslocaram até o bairro. No local indicado, foi encontrado um tonel enterrado com os 11 tabletes de maconha, pesando cerca de 10 quilos.
Quando saiam com o material recolhido, os policiais foram surpreendidos por um indivíduo já conhecido por envolvimento no tráfico de drogas na região. O suspeito, de 17 anos, fugiu em direção a uma casa quando viu as viaturas. Ele foi perseguido e abordado pela PM. Durante busca pessoal, foram encontrados oito pedaços de maconha (equivalentes a 66 buchas).
Nas proximidades, os militares encontraram uma lata com R$ 161,80 e dois celulares, escondidos embaixo de uma telha. O adolescente recebeu voz de apreensão pela posse dos entorpecentes. Ele foi conduzido à 15ª Delegacia Regional de Colatina.
Material apreendido em Colatina Crédito: Polícia Militar
Durante a confecção da ocorrência, os policiais receberam a denúncia de que outro suspeito havia retirado uma sacola de cor azul no mesmo matagal onde o tonel de drogas foi apreendido. Parte da equipe voltou ao local e seguiu até a casa de Carlos Wesley Zidorio dos Santos, de 27 anos. Foram realizadas buscas na residência dele e a sacola estava no local.
Nela, havia meio tablete de maconha, com cerca de 500 gramas, e 24 tabletes menores, com 190 gramas. Ainda foram encontrados diversas sacolinhas de chup chup, duas balanças de precisão, duas facas, uma lâmina, três celulares e seis celulares desmontados. O suspeito foi detido e levado à delegacia.
Em nota, a Polícia Civil informou que Carlos Wesley foi autuado por tráfico de drogas e encaminhado ao presídio. Já o adolescente vai responder por ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas e receptação. Ele será apresentado à Justiça.

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