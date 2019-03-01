Polícia investiga morte de diarista em prédio de Vila Velha

Faxineira é encontrada morta em cozinha de prédio em Vila Velha Crédito: Fernando Madeira

Praia da Costa, em Vila Velha, no início da noite desta quinta-feira (28). A diarista Nathalia da Silva, de 34 anos, morreu eletrocutada na cozinha de um apartamento, localizado no Edifício Saint Patrick, na, em, no início da noite desta quinta-feira (28).

De acordo com o delegado plantonista do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), Agis Macedo, a mulher lavava o chão da cozinha, quando teria encostado no acendedor automático do fogão e recebido a descarga elétrica. O chão molhado poderia ter contribuído para que a descarga fosse ainda mais forte, segundo a polícia.

Segundo testemunhas, a mulher era funcionária do condomínio, mas realizava serviços extras e, nesta quinta-feira (28), foi o primeiro dia de trabalho na residência. Na casa havia apenas a dona do apartamento, com uma criança e a funcionária. A dona da residência teria chamado Nathalia, mas não teve resposta. Ao sair do quarto e ir pra cozinha, ela encontrou a vítima sem vida, no chão.

A polícia afirma que Nathalia ficou com uma marca no braço, do mesmo formato e tamanho de uma das bocas do fogão. A causa exata da morte, se foi por pela descarga elétrica ou pela queda, será analisada após a perícia realizada pelo Departamento Médico Legal (DML).