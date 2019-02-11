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Itapoã

Polícia investiga denúncia de abuso sexual em condomínio de luxo no ES

Vítima relata importunação sexual e abusos desde o ano passado
Lais Magesky

Lais Magesky

Publicado em 

11 fev 2019 às 18:11

Publicado em 11 de Fevereiro de 2019 às 18:11

Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher em Vila Velha Crédito: Leandro Tedesco | TV Gazeta
Uma empresária, moradora de um condomínio de luxo em Itapoã, Vila Velha, relata sofrer abusos sexuais por parte de um idoso desde abril do ano passado. Segundo a vítima, os abusos vão desde a filmagens a episódios em que o acusado a forçou um beijo e passou a mão nas partes íntimas.
Segundo o advogado da vítima, na última sexta-feira (8) houve um novo assédio e caso de importunação sexual. A mulher procurou novamente a delegacia para fazer um boletim de ocorrência.
> Homem é preso por exigir fotos íntimas de menina no ES
"Por conta de denúncias anteriores, o Ministério Público do Espírito Santo (MPES) apresentou memoriais pedindo a condenação, o processo está em andamento; no final de semana, ele novamente ficou esperando ela subir, filmando, atacando, chamando de 'gostosa'", diz o advogado Fabio Marçal Vasconcellos.
> Leia mais matéria de Polícia
O advogado e a vítima estiveram nesta segunda-feira (11) na Delegacia da Mulher de Vila Velha para registrar novo boletim de ocorrência.
"Pela lei, ele é idoso, mas tem aparência jovem e é muito forte. Estamos sem ação. O caso dela é muito grave. A delegada deve pedir o afastamento dele de acordo com o Código Penal e uma medida semelhante à medida protetiva, porque ela corre riscos", disse.
Acionada pela reportagem, a Polícia Civil informou que o caso segue sob investigação da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam) de Vila Velha e que outras informações não serão passadas, no momento, para não atrapalhar o trabalho da polícia.

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