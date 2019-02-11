Polícia investiga denúncia de abuso sexual em condomínio de luxo no ES

Uma empresária, moradora de um condomínio de luxo em Itapoã, Vila Velha, relata sofrer abusos sexuais por parte de um idoso desde abril do ano passado. Segundo a vítima, os abusos vão desde a filmagens a episódios em que o acusado a forçou um beijo e passou a mão nas partes íntimas.
Segundo o advogado da vítima, na última sexta-feira (8) houve um novo assédio e caso de importunação sexual. A mulher procurou novamente a delegacia para fazer um boletim de ocorrência.
"Por conta de denúncias anteriores, o Ministério Público do Espírito Santo (MPES) apresentou memoriais pedindo a condenação, o processo está em andamento; no final de semana, ele novamente ficou esperando ela subir, filmando, atacando, chamando de 'gostosa'", diz o advogado Fabio Marçal Vasconcellos.
O advogado e a vítima estiveram nesta segunda-feira (11) na Delegacia da Mulher de Vila Velha para registrar novo boletim de ocorrência.
"Pela lei, ele é idoso, mas tem aparência jovem e é muito forte. Estamos sem ação. O caso dela é muito grave. A delegada deve pedir o afastamento dele de acordo com o Código Penal e uma medida semelhante à medida protetiva, porque ela corre riscos", disse.
Acionada pela reportagem, a Polícia Civil informou que o caso segue sob investigação da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam) de Vila Velha e que outras informações não serão passadas, no momento, para não atrapalhar o trabalho da polícia.