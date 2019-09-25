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Praia da Costa

Polícia investiga como menino caiu do 7º andar de prédio em Vila Velha

Surpreendentemente, garoto de 12 anos sobreviveu à queda. Ele foi atendido pelo Samu, lúcido, e levado a um hospital particular na Praia da Costa
Isaac Ribeiro

Isaac Ribeiro

Publicado em 

25 set 2019 às 10:08

Publicado em 25 de Setembro de 2019 às 10:08

Polícia investiga como menino caiu do 7º andar de prédio em Vila Velha Crédito: Isaac Ribeiro | A Gazeta
Um estudante de 12 anos ficou ferido após cair do 7º andar de um prédio na Praia da Costa, em Vila Velha, na manhã desta quarta-feira (25). O caso é investigado pela Polícia Civil. A família informou aos policiais que o menino tem quadro de sonambulismo.
Com o impacto da queda, ele quebrou as telhas de amianto e caiu em cima do capô de uma caminhonete que estava estacionada. Câmeras de monitoramento do edifício indicam que a queda ocorreu às 5h57. Funcionários do prédio constataram o acidente e acionaram os moradores pelo interfone. Sem saber que se tratava do menino, os parentes dele foram à garagem.
FERIMENTOS
Policiais e perícia da Polícia Civil no local do acidente Crédito: Isaac Ribeiro | A Gazeta
O subinspetor da Guarda Municipal Rusley Medeiros informou que o atendimento foi realizado pelo Samu. O menino mostrou que estava consciente e foi levado para um hospital particular da Praia da Costa. Ele fraturou o fêmur, punho e teve ferimentos na cabeça.
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“A informação que temos é que ele caiu e, quando acordou, reclamou de dor, mas mostrou que estava consciente. O fato dele ter sobrevivido a uma queda de cerca de 20 metros de altura pode ser considerada um milagre. As causas serão investigadas pela Polícia Civil”, atestou Rusley.
Peritos da Polícia Civil foram até o apartamento onde o menino mora com a família. Um dos tios que conversou com o garoto após a queda prestou depoimento no Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). O celular da criança também vai passar por perícia.
Crédito: Isaac Ribeiro | A Gazeta
Os pais dele, um policial federal e uma empresária, estavam em Portugal na hora do acidente. Ao serem comunicados, decidiram voltar ainda nesta quarta-feira ao Brasil. Visivelmente abalados, parentes e amigos da família não quiseram conversar sobre o caso com a imprensa.
Na hora do acidente, estavam no apartamento a avó, dois irmãos da vítima, além de três outros familiares.
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INVESTIGAÇÃO
A Polícia Civil informa que, após oitiva preliminar das partes envolvidas, a ocorrência foi registrada como acidentes diversos. Um dos familiares contou em depoimento que a criança sofria de sonambulismo. As causas do acidente seguem em investigação policial.
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