Polícia investiga como menino caiu do 7º andar de prédio em Vila Velha

Um estudante de 12 anos ficou ferido após cair do 7º andar de um prédio na Praia da Costa, em Vila Velha, na manhã desta quarta-feira (25). O caso é investigado pela Polícia Civil. A família informou aos policiais que o menino tem quadro de sonambulismo.
Com o impacto da queda, ele quebrou as telhas de amianto e caiu em cima do capô de uma caminhonete que estava estacionada. Câmeras de monitoramento do edifício indicam que a queda ocorreu às 5h57. Funcionários do prédio constataram o acidente e acionaram os moradores pelo interfone. Sem saber que se tratava do menino, os parentes dele foram à garagem.
FERIMENTOS
O subinspetor da Guarda Municipal Rusley Medeiros informou que o atendimento foi realizado pelo Samu. O menino mostrou que estava consciente e foi levado para um hospital particular da Praia da Costa. Ele fraturou o fêmur, punho e teve ferimentos na cabeça.
“A informação que temos é que ele caiu e, quando acordou, reclamou de dor, mas mostrou que estava consciente. O fato dele ter sobrevivido a uma queda de cerca de 20 metros de altura pode ser considerada um milagre. As causas serão investigadas pela Polícia Civil”, atestou Rusley.
Peritos da Polícia Civil foram até o apartamento onde o menino mora com a família. Um dos tios que conversou com o garoto após a queda prestou depoimento no Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). O celular da criança também vai passar por perícia.
Os pais dele, um policial federal e uma empresária, estavam em Portugal na hora do acidente. Ao serem comunicados, decidiram voltar ainda nesta quarta-feira ao Brasil. Visivelmente abalados, parentes e amigos da família não quiseram conversar sobre o caso com a imprensa.
Na hora do acidente, estavam no apartamento a avó, dois irmãos da vítima, além de três outros familiares.
INVESTIGAÇÃO
A Polícia Civil informa que, após oitiva preliminar das partes envolvidas, a ocorrência foi registrada como acidentes diversos. Um dos familiares contou em depoimento que a criança sofria de sonambulismo. As causas do acidente seguem em investigação policial.