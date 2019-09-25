Polícia investiga como menino caiu do 7º andar de prédio em Vila Velha Crédito: Isaac Ribeiro | A Gazeta

Vila Velha, na manhã desta quarta-feira (25). O caso é investigado pela Polícia Civil. A família informou aos policiais que o menino tem quadro de sonambulismo. Um estudante de 12 anos ficou ferido após cair do 7º andar de um prédio na Praia da Costa, em, na manhã desta quarta-feira (25). O caso é investigado pela. A família informou aos policiais que o menino tem quadro de sonambulismo.

Com o impacto da queda, ele quebrou as telhas de amianto e caiu em cima do capô de uma caminhonete que estava estacionada. Câmeras de monitoramento do edifício indicam que a queda ocorreu às 5h57. Funcionários do prédio constataram o acidente e acionaram os moradores pelo interfone. Sem saber que se tratava do menino, os parentes dele foram à garagem.

FERIMENTOS

Policiais e perícia da Polícia Civil no local do acidente Crédito: Isaac Ribeiro | A Gazeta

O subinspetor da Guarda Municipal Rusley Medeiros informou que o atendimento foi realizado pelo Samu. O menino mostrou que estava consciente e foi levado para um hospital particular da Praia da Costa. Ele fraturou o fêmur, punho e teve ferimentos na cabeça.

“A informação que temos é que ele caiu e, quando acordou, reclamou de dor, mas mostrou que estava consciente. O fato dele ter sobrevivido a uma queda de cerca de 20 metros de altura pode ser considerada um milagre. As causas serão investigadas pela Polícia Civil”, atestou Rusley.

Peritos da Polícia Civil foram até o apartamento onde o menino mora com a família. Um dos tios que conversou com o garoto após a queda prestou depoimento no Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). O celular da criança também vai passar por perícia.

Crédito: Isaac Ribeiro | A Gazeta

Os pais dele, um policial federal e uma empresária, estavam em Portugal na hora do acidente. Ao serem comunicados, decidiram voltar ainda nesta quarta-feira ao Brasil. Visivelmente abalados, parentes e amigos da família não quiseram conversar sobre o caso com a imprensa.

Na hora do acidente, estavam no apartamento a avó, dois irmãos da vítima, além de três outros familiares.

INVESTIGAÇÃO