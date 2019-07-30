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Crime ambiental

Polícia flagra escavação de poço ilegal em Dores do Rio Preto

Área tinha construção de poço irregular em área de preservação permanente

Publicado em 

30 jul 2019 às 20:37

Publicado em 30 de Julho de 2019 às 20:37

O dono de uma propriedade rural em Dores do Rio Preto, Região do Caparaó, foi notificado e denunciado pela Polícia Militar Ambiental por ter escavado um poço de 730 metros quadrados, de forma ilegal. No local ainda havia corte de árvores e drenagem de áreas de preservação permanente.
Segundo a polícia, as ações no terreno na localidade de Piedade não tinham qualquer autorização do órgão ambiental competente, danificando uma área de aproximada 5,7 mil m².
Por se tratar de crime previsto na Lei de Crimes Ambientais, toda a atividade foi paralisada. Um boletim de ocorrência foi confeccionado e encaminhado a Polícia Civil.
Toda a documentação produzida será encaminhada ao Ministério Público do município. A pena para estes crimes pode chegar a detenção de um a seis meses, ou multa, ou ambas as penas cumulativamente.

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