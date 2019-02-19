Polícia fecha laboratório de produção de cocaína em sítio de Guarapari

Material apreendido em Buenos Aires, em Guarapari Crédito: Divulgação

A Polícia Civil desarticulou um laboratório robusto de produção de cocaína na região de Buenos Aires, em Guarapari . A operação aconteceu na segunda-feira (18) pela manhã, após uma denúncia informando que o laboratório funcionava em uma casa dentro de um sítio. Duas pessoas - que não tiveram os nomes divulgados - são investigadas e a polícia aguarda que a Justiça aceite o pedido de prisão provisória.

No momento em que a polícia chegou na residência, que tem dois andares, não havia mais ninguém. No local foram encontrados quase sete quilos de pasta base de cocaína, aproximadamente 500 gramas de cocaína pura, um tablete de crack e dezenas de unidades de cocaína prontas para venda.

Além da droga, foram encontrados produtos para serem usados na mistura para a produção dos entorpecentes, como ácido bórico e cafeína, além de instrumentos: dezenas de balanças de precisão, liquidificadores, máscaras faciais para evitar contaminação, e duas espingardas. Uma caminhonete 4x4 diesel também foi apreendida.

De acordo com o delegado titular da Delegacia Especializada em Narcóticos (Denarc) de Guarapari, Guilherme Eugênio, a droga era distribuída para o bairro Seringal, em Viana, de onde um dos suspeitos é chefe do tráfico. O outro suspeito é o dono da residência e teria comprado o imóvel apenas para a produção de cocaína, já que o local é afastado.

A polícia não descarta, no entanto, que a droga fosse distribuída para outros municípios da Grande Vitória. “Nós acreditamos que havia uma produção alta no local. Conseguimos uma foto de um engradado cheio da mesma pasta que encontramos. Tinha muito material para produção também. Parece ser um laboratório grande, expressivo para a realidade do Estado”, completou.

OS CRIMES

No total, os criminosos podem pegar de cinco a quinze anos de prisão pelo crime de tráfico de drogas e de 3 a 10 anos pela prática de associação ao tráfico de drogas. As penas podem ser elevadas ainda mais por causa do uso de armas de fogo.