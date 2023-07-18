Polícia encontra quase 100 pinos de cocaína em rede de esgoto em Cachoeiro

Policiais encontraram 99 pinos de cocaína em uma tubulação no bairro Nossa Senhora da Penha, em Cachoeiro de Itapemirim , nessa segunda-feira (17). O material foi encontrado após o suspeito tentar dispensar os entorpecentes pela descarga da casa, em uma abordagem da Polícia Militar.

A operação contou com o apoio do Cão Messi, utilizado em operações do 9º Batalhão da Polícia Militar. Após denúncias de populares sobre tráfico de drogas na região, e de que um homem estaria escondido em uma residência, a equipe foi ao local e encontrou os entorpecentes na tubulação da casa. Policiais relataram que ouviram o barulho de várias descargas do vaso sanitário.

No local, a equipe encontrou 99 pinos de substância similar a cocaína na tubulação, que estava quebrada. O suspeito ainda tentou arremessar uma sacola pela janela dos fundos da casa, mas o pacote, que contava com mais 175 pinos, também foi encontrado pela equipe que estava no local.

De acordo com informações da Polícia Militar, o suspeito é conhecido da equipe por ocorrências anteriores e outras apreensões já foram realizadas na mesma casa. Na residência, foi encontrado ainda cinco pinos de cocaína, seis rádios comunicadores, quatro bases de carregadores, R$ 12 reais em espécie, e um celular.