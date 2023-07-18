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Polícia encontra quase 100 pinos de cocaína em rede de esgoto em Cachoeiro

Suspeito tentou dispensar o material pela descarga da casa, mas os entorpecentes foram encontrados pelos policiais dentro da tubulação

Publicado em 18 de Julho de 2023 às 17:46

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 jul 2023 às 17:46
Policiais encontraram 99 pinos de cocaína em uma tubulação no bairro Nossa Senhora da Penha, em Cachoeiro de Itapemirim, nessa segunda-feira (17). O material foi encontrado após o suspeito tentar dispensar os entorpecentes pela descarga da casa, em uma abordagem da Polícia Militar.
A operação contou com o apoio do Cão Messi, utilizado em operações do 9º Batalhão da Polícia Militar. Após denúncias de populares sobre tráfico de drogas na região, e de que um homem estaria escondido em uma residência, a equipe foi ao local e encontrou os entorpecentes na tubulação da casa. Policiais relataram que ouviram o barulho de várias descargas do vaso sanitário. 
No local, a equipe encontrou 99 pinos de substância similar a cocaína na tubulação, que estava quebrada. O suspeito ainda tentou arremessar uma sacola pela janela dos fundos da casa, mas o pacote, que contava com mais 175 pinos, também foi encontrado pela equipe que estava no local.
De acordo com informações da Polícia Militar, o suspeito é conhecido da equipe por ocorrências anteriores e outras apreensões já foram realizadas na mesma casa. Na residência, foi encontrado ainda cinco pinos de cocaína, seis rádios comunicadores, quatro bases de carregadores, R$ 12 reais em espécie, e um celular.
Pelo menos outras quatro pessoas estavam na residência, mas a equipe não encontrou nenhum material ilícito com eles. Um dos suspeitos confessou ser dono dos materiais e foi encaminhado à 7ª Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim.

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