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Sul do ES

Polícia encontra pássaro ameaçado de extinção em cativeiro ilegal no ES

Três espingardas, 25 munições e 40 pássaros. Esse é o saldo da apreensão em Apiacá

Publicado em 

03 jul 2019 às 15:18

Publicado em 03 de Julho de 2019 às 15:18

Três espingardas, 25 munições e 40 pássaros. Esse é o saldo da apreensão realizada pela Polícia Militar Ambiental, nesta terça-feira (02), em Apiacá, no Sul do Estado. Entre as aves, estava um catatau, que está ameaçado de extinção.
Todos os pássaros estavam em cativeiro sem autorização do órgão ambiental competente, Instituto Estadual de Meio Ambiente (Iema), e os responsáveis irão responder por crime contra a fauna e a flora e por posse irregular de arma de fogo.
Entre os pássaros tinham 25 coleiros, seis canários da terra, um bigodinho, sete trinca-ferros e um catatau, que está em perigo de extinção. Além da apreensão, também na terça-feira (02), foi registrado um desmatamento no Assentamento Santa Rita, zona rural de Bom Jesus do Norte.
A Polícia Ambiental reforça a importância da população denunciar os crimes ambientais. As denúncias podem ser feitas pelo telefone 181.

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