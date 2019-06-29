Polícia e MP destroem 250 quilos de drogas apreendidas em Linhares

Os 250 quilos de drogas foram incinerados em uma indústria de siderurgia em João Neiva, no Norte do Estado

A ação contou com a participação de policiais da PC e representantes do Ministério Público. As pessoas que foram presas em posse das drogas incineradas já foram condenadas ou estão respondendo a processos judiciais. A incineração das drogas ocorre após a realização de perícia e autorização judicial. Toda a ação foi acompanhada de perto pela Vigilância Sanitária de Linhares.