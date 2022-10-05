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"Caminho inverso"

Quase 300 mil microtubos de droga são doados a universidade do ES

Material foi apreendido na Serra, durante o mês de agosto; após doação, os itens serão utilizados para coleta e armazenamento de sangue nos laboratórios da UVV
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 out 2022 às 20:58

Publicado em 05 de Outubro de 2022 às 20:58

Policiais do Denarc e membros da UVV nessa terça-feira (05)
Policiais do Denarc e membros da UVV durante entrega dos microtubos nessa terça-feira (05) Crédito: Divulgação | Polícia Civil
Apreendidos em uma ação policial no mês de agosto, cerca de 280 mil microtubos foram doados pela Polícia Civil à Universidade de Vila Velha (UVV) na última terça-feira (04). O material, que foi encontrado no bairro Barcelona, na Serra, vai auxiliar no trabalho de pesquisa e ensino realizado pelos laboratórios da universidade.
O delegado Tarcísio Otoni, titular do Departamento Especializado em Narcóticos (Denarc), ressaltou que o material doado faz parte de uma das operações da Denac cujo objetivo é combater o tráfico de drogas. No dia em que os microtubos foram apreendidos, um homem de 29 anos, suspeito de tráfico de drogas, foi preso. Com ele, estavam seis armas de fogo e 260 quilos de ácido bórico.
"O Denarc vem atuando para reprimir o tráfico de drogas na Grande Vitória, seja na prisão de traficantes, na apreensão de entorpecentes e na asfixia financeira do tráfico. Em relação aos utensílios, aos materiais utilizados, a legislação prevê a possibilidade de doação, a critério do juiz. Nesse caso, foi solicitada a doação pelo laboratório que tomou conhecimento da apreensão e esse pedido foi encaminhado ao juiz que a autorizou”, acrescentou o delegado.
Na universidade, os microtubos servirão para a coleta e armazenamento de sangue e outros tecidos experimentais de animais e humanos, auxiliando no preparo e processamento de amostras e na avaliação de biomoléculas (DNA, lipídeos, proteínas, carboidratos, produção de extratos e óleos vegetais, análises bioquímicas e de biologia molecular).
“A partir dessa doação, teremos microtubos suficientes para manter os laboratórios de pesquisa e ensino, assim como no hospital veterinário, por pelo menos um ano", destacou a pró-reitora da UVV, Denise Coutinho Endringer.

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