Roberto José de Oliveira Filho foi preso no início do ano mas obteve liberdade Crédito: Polícia Civil

Guarapari, em dezembro de 2018. Segundo a polícia, Roberto José de Oliveira Filho faz parte de uma organização criminosa do Rio de Janeiro que pratica furtos e roubos de veículos e os revende com dados de veículos regulares no Espírito Santo. Ele já havia sido preso em Linhares, no início do ano, pela prática do mesmo crime, mas obteve liberdade. Um novo mandado de prisão foi expedido e, segundo a polícia, o suspeito estaria foragido em São Paulo. Um homem de 33 anos está foragido por vender um veículo roubado com placa e chassis adulterados no município de, em dezembro de 2018. Segundo a polícia, Roberto José de Oliveira Filho faz parte de uma organização criminosa do Rio de Janeiro que pratica furtos e roubos de veículos e os revende com dados de veículos regulares no Espírito Santo., no início do ano, pela prática do mesmo crime, mas obteve liberdade. Um novo mandado de prisão foi expedido e, segundo a polícia, o suspeito estaria foragido em São Paulo.

Your browser does not support the audio element. Polícia do ES procura acusado de vender carros roubados na internet

A vítima de Guarapari, um idoso de 69 anos, pagou R$ 91 mil por um Corolla ano 2017 que, segundo a polícia, foi roubado no Rio de Janeiro, mas adulterado com placas e números de chassis de um carro das mesmas características do Espirito Santo.

O contato com Roberto foi feito após a vítima ver o anúncio em um site de vendas na internet. Eles se encontraram, testaram o carro, checaram todas as informações e depois realizaram o pagamento à vista, ainda sem perceber que se tratava de um veículo roubado. Quando foi fazer a transferência de propriedade do veículo no Detran, foi notada uma possibilidade de fraude, posteriormente constatada pela polícia.

Carro adulterado vendido pelo suspeito tinha até lacre trocado Crédito: Divulgação | Polícia Civil

Segundo o delegado Guilherme Eugenio, do Departamento Especializado de Investigações Criminais de Guarapari, as fraudes eram de difícil identificação, mesmo com a vítima pesquisando a origem da placa e chassi em aplicativos do Detran e da Secretaria Nacional de Segurança Pública.

"Além de falsificar os números de identificação desses veículos (placa e chassi), essa quadrilha falsificava até mesmo o documento desses carros, recibos de compra e venda. Ela age de forma a iludir qualquer comprador leigo que não tenha um conhecimento profundo do assunto", explicou.

Ainda de acordo com a polícia, as informações de veículos regulares do Espírito Santo, utilizadas na adulteração, não foram acessadas em território capixaba. "Chegamos a conclusão que essa organização criminosa obteve esses dados de servidores ou agregados do Estado do Rio de Janeiro. Despachantes, servidores do Detran e até policiais têm acesso a essa base de dados", disse.

VISTORIA

Para evitar problemas parecidos na compra de veículos usados, a autoridade sugere a realização de uma vistoria junto a órgãos autorizados. "Deve procurar a Delegacia de Roubo e Furto de Veículos ou empresas privadas que fazem serviço de vistoria. Esse trabalho é o único suficiente para garantir a boa origem de um veículo negociado", disse.

Roberto José de Oliveira Filho foi indiciado por adulteração de sinal identificador de veículo automotor, falsificação de documento público, receptação e estelionato.

Segundo o delegado, outras pessoas podem ter sido vítimas do suspeito no estado. A polícia pede que a denúncia seja feita por meio do Disque - Denúncia 181 ou pelo site disquedenuncia181.es.gov.br, o sigilo e anonimato são garantidos. No site, é possível a pessoa anexar imagens e vídeos de ações criminosas.

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