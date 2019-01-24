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Crime

Polícia divulga vídeo de suspeito de matar detento em Vila Velha

Thiago Rovetta Rodrigues, de 21 anos, cumpria a pena no regime semiaberto e estava a caminho do trabalho, quando foi surpreendido por um criminoso
Jose Ricardo Medeiros

Jose Ricardo Medeiros

Publicado em 

24 jan 2019 às 18:48

Publicado em 24 de Janeiro de 2019 às 18:48

Polícia divulga imagens de assassinato de homem em Vila Velha Crédito: Divulgação/Polícia Civil
Câmeras de videomonitoramento flagraram o assassinato do detento, Thiago Rovetta Rodrigues, de 21 anos, que cumpria o regime semiaberto. O crime aconteceu no início da manhã da última quarta-feira (23), próximo da Casa de Custódia, em Vila Velha.
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Nas imagens, divulgadas pela Polícia Civil, é possível ver a vítima saindo para trabalhar, acompanhada por dois homens, quando é surpreendida por um criminoso, que realizou os disparos e fugiu em seguida. 
VÍDEO
Alguns detentos perceberam que Thiago estava morto quando saíram para trabalhar e perceberam o corpo no acesso ao presídio. O pai da namorada do detento esteve no local do crime. Segundo a Secretaria Estadual de Justiça (Sejus), Thiago podia sair para realizar trabalho remunerado em uma empresa conveniada à Sejus, com retorno à unidade prisional ao final do expediente.
> Dono de pousada em Domingos Martins é morto e assassino deixa recado
Denúncias que auxiliem no trabalho da polícia e contribuam para identificação de suspeitos podem ser feitas por meio do Disque-Denúncia 181 ou pelo disquedenuncia181.es.gov.br. O sigilo e anonimato são garantidos. 

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