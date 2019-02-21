Polícia detém homem que levava grávida ao hospital em carro roubado

Uma apreensão com característica incomum aconteceu na noite desta terça-feira (19) em Linhares, no Norte do Espírito Santo, quando um carro foi parado no km 159 da BR 101. Dentro dele estavam um homem e uma mulher grávida a caminho do hospital. O veículo, no entanto, era roubado e foi apreendido pela Polícia Rodoviária Federal (PRF).
Durante a fiscalização, os policiais verificaram que o carro estava com placa adulterada e que constava um registro de roubo datado de 29 de novembro do ano passado, na cidade de Serra, na região da Grande Vitória. Embaixo do banco do motorista, foi encontrado o Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV); e no porta-malas, um par de placas com lacres para fixação.
O motorista não soube informar a procedência dos objetos e já tinha duas passagens na Justiça pelo crime de receptação, que consiste em utilizar, armazenar ou influir para que alguém adquira de boa-fé algo fruto de crime, com ciência da origem ilegal. De acordo com o Código Penal Brasileiro, a pena pode ser de um a oito anos e multa.
O condutor, o veículo e os materiais apreendidos foram encaminhados para a Delegacia Regional de Linhares; enquanto a mulher foi levada ao Hospital Rio Doce. Em nota, a Polícia Civil identificou o homem como Randres Vieira Cazoti, de 43 anos, e informou que ele fora autuado em flagrante por receptação. Como a fiança definida não foi paga, ele seguiu para a Penitenciária Regional de Linhares.