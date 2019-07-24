Polícia descobre de quem é ossada encontrada em Castelo

A Polícia Civil de, no Sul do Estado, divulgou nesta quarta-feira (24) que identificou a ossada encontrada no dia 17 de junho no município. Os dados, no entanto, ainda não foram divulgados.

De acordo com o delegado Marcelo Meurer Ramos, a investigação está bastante avançada. Sem dar mais detalhes do caso, segundo ele para preservar a família da vítima, afirmou ainda que a autoria do crime também está elucidada.

No dia 17 de junho, vários ossos humanos foram encontrados em um terreno baldio no bairro Garagem, por populares, que acionaram a Polícia Militar. Na época, o delegado informou que traçou duas linhas de investigação, mas que detalhes não poderão ser repassados para não atrapalhar as ações da Polícia Civil. Havia vestígios de roupas ao lado da ossada.