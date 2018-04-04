Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Em Viana

Polícia Civil investiga desaparecimento de médica em Viana

A polícia encontrou um bilhete supostamente escrito pela cardiologista dentro do carro dela, que foi encontrado abandonado em Viana

Publicado em 04 de Abril de 2018 às 18:49

Redação de A Gazeta

O caso foi registrado no início da tarde desta quarta (4) na Delegacia de Pessoas Desaparecidas pela família da médica Crédito: Reprodução | Facebook
A Polícia Civil está investigando o caso da médica que desapareceu nesta terça-feira (3), quando voltava de Domingos Martins, na região Serrana do Espírito Santo. O caso foi registrado na Delegacia de Pessoas Desaparecidas (DPD) pela família da cardiologista Jaqueline da Penha Colodetti na tarde desta quarta-feira (4). 
O carro da médica  um Kia Sportage  foi encontrado abandonado em cima da Ponte do Rio Jucu, em Viana. Segundo um caseiro de um sítio próximo ao local, a médica teria ficado parada dentro do carro por cerca de duas horas, entre 14h e 16h. A família acredita que ela se sentiu mal e teve um "apagão".
Segundo o delegado José Lopes, titular da Delegacia de Pessoas Desaparecidas, o carro da médica será periciado. Um bilhete, supostamente escrito por Jaqueline, foi encontrado dentro do carro - junto das chaves e jaleco. O bilhete também passará por perícia para confirmar se a letra é ou não de Jaqueline.
De acordo com a sobrinha da cardiologista, Bárbara Colodetti, a família recebe várias notícias falsas sobre o desaparecimento de Jaqueline. "As buscas começaram logo cedo. Policiais, bombeiros, amigos, primos, família e muita gente da região se mobilizou para as buscas com cães e com tudo que for possível para poder localizá-la", informou Bárbara. "Nós recebemos algumas ligações, dizendo que viram Jaqueline ontem por volta das 18 horas perto de onde foi encontrado o carro", declarou.
"Ela nunca sumiu assim, é uma surpresa total. Só queremos encontrá-la logo e bem", afirmou a sobrinha da cardiologista.
BUSCAS
Equipes do Corpo de Bombeiros realizaram buscas na manhã desta quarta-feira (4) por mergulho, no Rio Jucu. Ainda na tarde desta quarta (4), outra equipe - com auxílio de um cão e seu guia - também realiza buscas até às 18 horas na região de Biriricas na tentativa de localizar a médica cardiologista.
Nesta quinta-feira (5), às 7 horas, grupos voluntários formados por familiares e moradores da região vão auxiliar o Corpo de Bombeiros na procura pela médica Jaqueline da Penha Colodetti.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados