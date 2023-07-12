Pistola, submetralhadora e drogas: o flagrante em barbearia de Itararé

Drogas, armas de fogo, carregadores, munições e drogas foram encontrados em uma barbearia de Itararé, em Vitória
, graças a denúncia anônima encaminhada à Polícia Militar.
Segundo a PM, a denúncia informava que criminosos ligados ao tráfico de drogas estariam armados em uma das ruas do bairro. Ao chegarem ao endereço, na noite de terça-feira (11), os militares não encontraram os suspeitos, mas viram — por uma porta de vidro da barbearia — que havia uma arma de fogo em cima do lavatório do estabelecimento.
Diante do flagrante, a equipe entrou na barbearia acompanhada do proprietário do imóvel, que informou alugar o ponto comercial a um jovem de 18 anos — que não foi encontrado. Nas buscas pelo interior do estabelecimento, a equipe constatou que a arma que estava em cima do lavatório era uma pistola de calibre 9mm, com um carregador e nove munições. Também foi encontrada uma submetralhadora com carregador alongado e mais 15 munições, além de uma sacola com drogas (364 buchas de maconha e 73 cigarros já prontos com o entorpecente) e uma balança de precisão.
A ação foi realizada por equipe do 1º Batalhão.Todos os materiais foram levados para a Delegacia Regional de Vitória.