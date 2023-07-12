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Crime

Pistola, submetralhadora e drogas: o flagrante em barbearia de Itararé

Ação foi possível graças a uma denúncia anônima. Apesar das apreensões, nenhum suspeito foi detido

Publicado em 12 de Julho de 2023 às 17:25

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 jul 2023 às 17:25
Drogas, armas de fogo, carregadores, munições e drogas foram encontrados em uma barbearia de Itararé, em Vitória, graças a denúncia anônima encaminhada à Polícia Militar. 
Segundo a PM, a denúncia informava que criminosos ligados ao tráfico de drogas estariam armados em uma das ruas do bairro. Ao chegarem ao endereço, na noite de terça-feira (11), os militares não encontraram os suspeitos, mas viram — por uma porta de vidro da barbearia — que havia uma arma de fogo em cima do lavatório do estabelecimento. 
Armas, drogas, carregadores e munições apreendidos em barbearia de Itararé, em Vitória
Armas, drogas, carregadores e munições apreendidos em barbearia de Itararé, em Vitória Crédito: Divulgação | PMES
Diante do flagrante, a equipe entrou na barbearia acompanhada do proprietário do imóvel, que informou alugar o ponto comercial a um jovem de 18 anos — que não foi encontrado. Nas buscas pelo interior do estabelecimento, a equipe constatou que a arma que estava em cima do lavatório era uma pistola de calibre 9mm, com um carregador e nove munições. Também foi encontrada uma submetralhadora com carregador alongado e mais 15 munições, além de uma sacola com drogas (364 buchas de maconha e 73 cigarros já prontos com o entorpecente) e uma balança de precisão.
A ação foi realizada por equipe do 1º Batalhão.Todos os materiais foram levados para a Delegacia Regional de Vitória.

Colabore com a polícia

► Se você tem alguma informação que auxilie policiais no combate ao crime ou em investigações, ligue para o Disque-Denúncia por meio do número 181. A ligação é gratuita e o sigilo garantido. 

► Se você preferir, pode enviar sua denúncia pela internet, no site específico para o serviço: clique aqui

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