Polícia apreende submetralhadora com homem e adolescente em Colatina

Polícia apreende submetralhadora com homem e adolescente com em Colatina Crédito: Polícia Militar | Divulgação

Um homem e um adolescente foram detidos com uma submetralhadora na terça-feira (4), no bairro São Silvano, no município de Colatina , no Noroeste do Espírito Santo . Os suspeitos ainda tentaram fugir e se esconder, mas foram localizados pelos policiais. Segundo a Polícia Militar , com eles também foram apreendidas drogas, munições e dinheiro.

A PM chegou até os suspeitos após receber várias denúncias sobre a circulação de suspeitos armados no Beco Vitório Merlo. A Força Tática e o cão policial K9 foram ao local e conseguiram ver os dois suspeitos no final do beco.

Um deles jogou uma embalagem por cima de uma laje momentos antes de ser abordado. O outro tentou correr para uma região de mata. Com auxílio de um drone, que indicou um ponto de calor na vegetação, os policiais conseguiram localizar o segundo suspeito.

Além da submetralhadora de fabricação não identificada calibre 380, os militares ainda apreenderam um carregador alongado, 14 munições do mesmo calibre, R$ 100 em espécie e 34 pedras de crack.