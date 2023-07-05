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Tráfico de drogas

Polícia apreende submetralhadora com homem e adolescente em Colatina

Ação policial ocorreu na terça-feira (4), no bairro São Silvano. Os suspeitos ainda tentaram fugir e se esconder, mas foram localizados pelos policiais
Viviane Maciel

Viviane Maciel

Publicado em 

05 jul 2023 às 09:02

Publicado em 05 de Julho de 2023 às 09:02

Polícia apreende submetralhadora com homem e adolescente com em Colatina
Polícia apreende submetralhadora com homem e adolescente com em Colatina Crédito: Polícia Militar | Divulgação
Um homem e um adolescente foram detidos com uma submetralhadora na terça-feira (4), no bairro São Silvano, no município de Colatina, no Noroeste do Espírito Santo. Os suspeitos ainda tentaram fugir e se esconder, mas foram localizados pelos policiais. Segundo a Polícia Militar, com eles também foram apreendidas drogas, munições e dinheiro.
A PM chegou até os suspeitos após receber várias denúncias sobre a circulação de suspeitos armados no Beco Vitório Merlo. A Força Tática e o cão policial K9 foram ao local e conseguiram ver os dois suspeitos no final do beco.
Um deles jogou uma embalagem por cima de uma laje momentos antes de ser abordado. O outro tentou correr para uma região de mata. Com auxílio de um drone, que indicou um ponto de calor na vegetação, os policiais conseguiram localizar o segundo suspeito.
Além da submetralhadora de fabricação não identificada calibre 380, os militares ainda apreenderam um carregador alongado, 14 munições do mesmo calibre, R$ 100 em espécie e 34 pedras de crack.
A PM informou que detidos e todos os materiais foram encaminhados para a delegacia de Colatina para o registro da ocorrência. A reportagem procurou a Polícia Civil, assim que houver retorno o texto será atualizado.

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