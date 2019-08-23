Polícia apreende mais de 100 quilos de maconha em Vila Velha

Maconha estava enterrada em tonel Crédito: Divulgação/PC

Polícia Civil. O entorpecente possuía um selo criado pelos traficantes que atestava a qualidade do produto. Mais de 100 quilos de maconha que estavam enterrados no quintal de uma casa em Vila Velha foram apreendidos durante uma ação da. O entorpecente possuía um selo criado pelos traficantes que atestava a qualidade do produto.

Um homem identificado como Emerson Henrique Miguel, de 24 anos, foi preso por policiais do Departamento Especializado de Narcóticos (Denarc), na última segunda-feira (19), no bairro Nossa Senhora da Penha, região da Grande Terra Vermelha.

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PÁTIO DE SUPERMERCADO

Investigações do Denarc apontaram que, há pelo menos duas semanas, Emerson vendia a maconha para traficantes da região. Segundo o delegado Diego Bermond, o ponto de encontro era o pátio de um supermercado local.

“A associação criminosa estava sendo investigada e identificamos que um indivíduo entregaria o entorpecente no pátio de um supermercado. Fomos ao local, e o Emerson foi flagrado com dois tabletes de maconha”, explicou.

Os policiais seguiram até uma casa indicada como base de Emerson. Dentro do imóvel, eles apreenderam duas balanças de precisão, 275 gramas de maconha e material utilizado para embalar a droga. Na saída, os policiais perceberam um forte odor de entorpecente.

droga no terreno. Eles notaram uma anormalidade no quintal, escavaram e localizaram mais droga dentro de um tonel que estava enterrado”, detalhou o delegado. “Graças a experiência dos policiais, foi possível identificar que haviano terreno. Eles notaram uma anormalidade no quintal, escavaram e localizaram mais droga dentro de um tonel que estava enterrado”, detalhou o delegado.

Ao todo foram apreendidos 106 kg. Emerson foi preso e autuado por tráfico e associação para o tráfico de drogas. O delegado destacou que outros dois comparsas de Emerson foram identificados. A polícia vai solicitar o pedido de prisão dos criminosos.