Polícia apreende duas submetralhadoras e suspeito foge em Cachoeiro

A Polícia Militar apreendeu duas submetralhadoras de fabricação semi-industrial no Beco do Jubileu, localizado no Bairro Zumbi, em Cachoeiro de Itapemirim, Sul do Espírito Santo, na última quarta-feira (18). No momento em que os policiais chegaram ao local, um suspeito saiu de uma residência e fugiu subindo muros e lages no bairro. A PM não conseguiu encontrá-lo, mas o indivíduo foi identificado. O nome e idade dele não foram divulgados.