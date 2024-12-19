Polícia apreende duas submetralhadoras e suspeito foge em Cachoeiro

A Polícia Militar apreendeu duas submetralhadoras de fabricação semi-industrial no Beco do Jubileu, localizado no Bairro Zumbi, em Cachoeiro de Itapemirim, Sul do Espírito Santo, na última quarta-feira (18). No momento em que os policiais chegaram ao local, um suspeito saiu de uma residência e fugiu subindo muros e lages no bairro. A PM não conseguiu encontrá-lo, mas o indivíduo foi identificado. O nome e idade dele não foram divulgados.
A operação aconteceu após denúncias de indivíduos cometendo os crimes de porte de arma de fogo e tráfico de entorpecentes no bairro. Também foram apreendidos pela PM quinze pinos de cocaína, um carregador de arma de fogo com capacidade para trinta munições, dez munições calibre 9 mm e cerca de setenta reais em espécie.