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Crime

Polícia apreende duas submetralhadoras e suspeito foge em Cachoeiro

Ação foi realizada pela Polícia Militar na última quarta-feira (18) após denúncias de porte de armas de fogo e tráfico de drogas no bairro Zumbi

Publicado em 19 de Dezembro de 2024 às 11:40

Carol Leal

Carol Leal

Publicado em 

19 dez 2024 às 11:40
Além das armas de fogo, foram apreendidas munições, drogas ilícitas e dinheiro em espécie Crédito: Divulgação / PMES
A Polícia Militar apreendeu duas submetralhadoras de fabricação semi-industrial no Beco do Jubileu, localizado no Bairro Zumbi, em Cachoeiro de Itapemirim, Sul do Espírito Santo, na última quarta-feira (18). No momento em que os policiais chegaram ao local, um suspeito saiu de uma residência e fugiu subindo muros e lages no bairro. A PM não conseguiu encontrá-lo, mas o indivíduo foi identificado. O nome e idade dele não foram divulgados.
A operação aconteceu após denúncias de indivíduos cometendo os crimes de porte de arma de fogo e tráfico de entorpecentes no bairro.  Também foram apreendidos pela PM quinze pinos de cocaína, um carregador de arma de fogo com capacidade para trinta munições, dez munições calibre 9 mm e cerca de setenta reais em espécie.

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