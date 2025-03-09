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Após denúncia

Polícia apreende dois adolescentes com drogas em praia de Guarapari

Dois adolescentes, de 15 e 16 anos, foram apreendidos pela PM com vários tipos de drogas no calçadão da Praia do Morro
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 mar 2025 às 18:44

Publicado em 09 de Março de 2025 às 18:44

Praia do Morro em Guarapari
Praia do Morro, em Guarapari: denúncia de tráfico de drogas Crédito: Vitor Jubini
Dois adolescentes de 15 e 16 anos foram apreendidos pela polícia na tarde de sábado (8) após denúncias de que eles estariam vendendo drogas na Praia do Morro, em Guarapari, na Grande Vitória. Além disso, os policiais também encontraram drogas escondidas na praia.
A Polícia Militar informou que recebeu denúncias sobre a presença de dois indivíduos traficando drogas no calçadão. Com base na descrição fornecida pelos denunciantes, os suspeitos foram identificados e abordados.
Com o adolescente de 16 anos foram encontradas duas buchas de maconha, cinco pedras de crack e dez pinos de cocaína, além de R$ 300 em espécie. Com o outro abordado, de 15 anos, havia R$ 90 e 16 pinos de cocaína.
Próximo ao local da abordagem, a equipe também localizou mais 27 pinos de cocaína. Os dois adolescentes foram levados à 5ª Delegacia Regional de Guarapari.
Polícia Civil informou que os dois adolescentes conduzidos à delegacia assinaram um Boletim de Ocorrência Circunstanciado por ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas.
Após um familiar assumir o compromisso de comparecer ao Ministério Público quando solicitado, os adolescentes foram reintegrados às famílias.
Com informações do G1 ES

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