Polícia apreende armas em baile "Mandela" em Vila Velha

Arma e simulacros apreendidos pela PM em baile mandela em Soteco Crédito: Divulgação/PM

A Polícia Militar desarticulou um baile funk clandestino, conhecido como baile do Mandela, no bairro Soteco, Vila Velha, na madrugada deste domingo (12). Ao todo, Mais de 200 pessoas participavam do evento quando a PM chegou e dispersou a multidão com balas de borracha e spray de pimenta. No local, os policiais encontraram armas e munições. Ninguém foi preso.

De acordo com a Polícia Militar, por volta de 3 horas quando o Ciodes recebeu ligações informando a realização de um baile irregular dentro de um prédio abandonado na Rua Angelina Martins Leal, em Soteco, com pessoas que estariam ostentando armas e vendendo drogas.

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Segundo a PM, ao chegarem ao local, uma equipe ficou na porta da frente e conseguiu visualizar várias pessoas fugindo para terrenos próximos. Uma segunda equipe foi para os fundos do prédio, onde realizou um cerco. Os policiais deram ordem de parada ao grupo que fugia, mas foram surpreendidos com garrafas e objetos arremessados. As equipes da Força Tática interviram com balas de borracha e spray de pimenta.

Enquanto isso, o portão da frente foi aberto por um participante da festa. Os policiais também encontraram resistência dos participantes, fazendo novamente o uso balas de borracha e spray de pimenta. Os frequentadores do baile, a maioria jovens, foram revistados. Nenhum material ilício foi encontrado com os abordados e todos foram liberados.

Os policiais fizeram rondas na região e encontraram em um terreno uma arma de fabricação caseira calibre 12, com seis munições intactas, além de três armas de mentira: um fuzil, outra arma de calibre 12 e uma pistola.



