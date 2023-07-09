Polícia apreende arma, drogas e recupera moto roubada no Norte do ES

Moto recuperada pela Polícia Militar em Vila Valério Crédito: Divulgação PM

A polícia recuperou uma moto roubada na tarde deste sábado (8), em Vila Valério, após receber uma denúncia de que o veículo poderia estar com restrição de furto/roubo.

A PM recebeu uma denúncia de que uma moto estaria estacionada em um determinado local não identificado, e que o veículo seria oriundo de roubo. Ao chegar ao local, os policiais constataram que a motocicleta possuía restrição e a mesma foi encaminhada para o pátio do Detran-ES, ficando à disposição das autoridades.

Jaguaré

Já em Jaguaré, a Polícia Militar aprendeu um indivíduo portando uma arma de fogo de forma ilegal, em Jaguaré, na última quinta-feira (6).

Arma, drogas e dinheiro foram apreendidos pela PM em Jaguaré Crédito: Divulgação PM

No bairro Boa Vista II, em Jaguaré, a ação foi realizada durante um patrulhamento policial. A PM informou que um indivíduo, em atividade suspeita, tentou dispensar uma sacola jogando-a em um local próximo. Durante a abordagem, foi encontrado um revólver calibre 22 na cintura, com sete munições intactas.

No bolso da bermuda, foi encontrada a quantia de R$ 230 em espécie. Na sacola em que o indivíduo arremessou, foram encontrados 44 buchas de substâncias análogas à maconha. Ele foi conduzido para a 18ª Regional de São Mateus.