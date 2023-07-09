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Polícia apreende arma, drogas e recupera moto roubada no Norte do ES

As ações da polícia foram realizadas nas cidades de Jaguaré e Vila Valério; com o suspeito detido, a polícia recolheu um revólver calibre 22

Publicado em 09 de Julho de 2023 às 13:40

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 jul 2023 às 13:40
Moto recuperada pela Polícia Militar em Vila Valério
Moto recuperada pela Polícia Militar em Vila Valério Crédito: Divulgação PM
A polícia recuperou uma moto roubada na tarde deste sábado (8), em Vila Valério, após receber uma denúncia de que o veículo poderia estar com restrição de furto/roubo.
A PM recebeu uma denúncia de que uma moto estaria estacionada em um determinado local não identificado, e que o veículo seria oriundo de roubo. Ao chegar ao local, os policiais constataram que a motocicleta possuía restrição e a mesma foi encaminhada para o pátio do Detran-ES, ficando à disposição das autoridades.

Jaguaré

Já em Jaguaré, a Polícia Militar aprendeu um indivíduo portando uma arma de fogo de forma ilegal, em Jaguaré, na última quinta-feira (6).
Arma, drogas e dinheiro foram apreendidos pela PM em Jaguaré
Arma, drogas e dinheiro foram apreendidos pela PM em Jaguaré Crédito: Divulgação PM
No bairro Boa Vista II, em Jaguaré, a ação foi realizada durante um patrulhamento policial. A PM informou que um indivíduo, em atividade suspeita, tentou dispensar uma sacola jogando-a em um local próximo. Durante a abordagem, foi encontrado um revólver calibre 22 na cintura, com sete munições intactas.
No bolso da bermuda, foi encontrada a quantia de R$ 230 em espécie. Na sacola em que o indivíduo arremessou, foram encontrados 44 buchas de substâncias análogas à maconha. Ele foi conduzido para a 18ª Regional de São Mateus. 
Com informações de Vitor Recla

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