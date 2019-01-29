Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Tentativa de latrocínio

PM troca tiros durante assalto e acaba ferido no ombro na Serra

Três criminosos chegaram em um Ônix branco, já parando do lado da caminhonete onde o policial estava, e anunciaram o assalto

Publicado em 29 de Janeiro de 2019 às 11:21

Publicado em 

29 jan 2019 às 11:21
Um policial militar de 44 anos levou um tiro no ombro em um confronto com assaltantes em Valparaíso, na Serra. O caso aconteceu por volta de 0h30 desta terça-feira (29). Os criminosos abandonaram o carro e não foram presos.
Segundo informações da Polícia Civil, o PM estava conversando com um amigo dentro da caminhonete dele, uma Hilux. O amigo, que é um militar aposentado, estava do lado de fora e os dois estavam juntos por cerca de 20 minutos.
PM troca tiros durante assalto e acaba ferido no ombro na Serra
Três criminosos chegaram em um Ônix branco, já parando do lado do carro e anunciando o assalto. Dois dos bandidos estavam armados. O amigo do PM saiu de perto colocando as mãos para cima e o policial reagiu, partindo para cima dos criminosos (veja vídeo abaixo). No meio da confusão acabou levando um tiro no ombro e também revidando, efetuando outro disparo.
O tiro transfixou o ombro do PM. O amigo que estava com ele pediu ajuda em uma pizzaria em frente ao local da ocorrência. O policial foi levado por um carro de entrega da pizzaria até o Hospital Jayme Santos Neves, na Serra, onde continua internado. O estado de saúde dele não foi informado.
Os bandidos fugiram do local do crime e não foram localizados até o momento. O carro em que estavam foi encontrado abandonado e levado para a 3ª Delegacia Regional da Serra, que vai apurar o crime. 
Carro abandonado pelos criminosos Crédito: Bernardo Coutinho
Com informações de Mayra Bandeira

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Assalto Serra
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Ana Paula Renault na casa do BBB
BBB 26: Ana Paula relembra conversa com o pai antes de entrar no programa
Imagem de destaque
CBN Vitória ao vivo: como você lida com a organização e bagunça no dia a dia?
Imagem de destaque
Lula fala em 'reciprocidade' após EUA pedirem saída de delegado da PF envolvido em caso Ramagem

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados