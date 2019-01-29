Um policial militar de 44 anos levou um tiro no ombro em um confronto com assaltantes em Valparaíso, na Serra . O caso aconteceu por volta de 0h30 desta terça-feira (29). Os criminosos abandonaram o carro e não foram presos.

Segundo informações da Polícia Civil, o PM estava conversando com um amigo dentro da caminhonete dele, uma Hilux. O amigo, que é um militar aposentado, estava do lado de fora e os dois estavam juntos por cerca de 20 minutos.

Your browser does not support the audio element. PM troca tiros durante assalto e acaba ferido no ombro na Serra

Três criminosos chegaram em um Ônix branco, já parando do lado do carro e anunciando o assalto. Dois dos bandidos estavam armados. O amigo do PM saiu de perto colocando as mãos para cima e o policial reagiu, partindo para cima dos criminosos (veja vídeo abaixo). No meio da confusão acabou levando um tiro no ombro e também revidando, efetuando outro disparo.

O tiro transfixou o ombro do PM. O amigo que estava com ele pediu ajuda em uma pizzaria em frente ao local da ocorrência. O policial foi levado por um carro de entrega da pizzaria até o Hospital Jayme Santos Neves, na Serra, onde continua internado. O estado de saúde dele não foi informado.

Os bandidos fugiram do local do crime e não foram localizados até o momento. O carro em que estavam foi encontrado abandonado e levado para a 3ª Delegacia Regional da Serra, que vai apurar o crime.

Carro abandonado pelos criminosos Crédito: Bernardo Coutinho