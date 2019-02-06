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PM prende três pessoas em operação no Centro de Vitória

Cães da Companhia Independente de Operações com Cães (Cioc) estão verificando pontos

Publicado em 

06 fev 2019 às 15:14

Publicado em 06 de Fevereiro de 2019 às 15:14

Três pessoas foram presas em uma operação policial no Centro de Vitória que começou no final da manhã e continua no início da tarde desta quarta-feira (06). Foram apreendidas uma pistola e uma pequena quantidade de cocaína, maconha e crack.
A operação é realizada pela Inteligência da Polícia Militar, com o apoio da Força Tática do 1º Batalhão, de Vitória. Segundo a PM, a ação foi planejada como uma das medidas tomadas pela PM no enfrentamento da criminalidade na Grande Vitória. Detalhes das prisões não foram repassados ainda. 
Cães da Companhia Independente de Operações com Cães (Cioc) estão verificando os pontos da operação para apreensão.

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